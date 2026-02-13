PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - versuchte Körperverletzung - Zeugen gesucht

Speyer (ots)

Am Donnerstagvormittag, gegen 11:40 Uhr, ging eine 23-jährige Frau in der Hans-Stempel-Straße in Richtung eines Discounters in der Else-Krieg-Straße. Eine unbekannte männliche Person trat plötzlich vom Spielplatz Quartier Normand vor die junge Frau, schaute sie kurz an und versuchte ihr dann unvermittelt mit der Faust ins Gesicht zu schlagen. Die 23-Jährige wich dem Schlag aus und rannte in Richtung des Discounters. Der unbekannte Mann wurde von der Polizei nicht mehr angetroffen. Er wurde wie folgt beschrieben:

   -	ca. 180 cm groß
   -	ca. 50 Jahre alt
   -	lange, weiße Haare, zum Zopf gebunden
   -	ungepflegter, weißgrauer Bart
   -	trug eine hellbeige Jacke

Zeugen, die Angaben zu dem Sachverhalt oder dem unbekannten Mann machen können, werden gebeten sich mit der Polizei Speyer telefonisch unter 06232-1370 oder per Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

