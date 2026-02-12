Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsteilnehmer unter Kokaineinfluss gefährdet Gegenverkehr

Frankenthal (ots)

Am 11.02.2026 um 15:15 Uhr befuhr ein 38-Jähriger Mann aus Ludwigshafen trotz Gegenverkehrs eine Engstelle in der Dürkheimer Straße in Frankenthal, auf Höhe der Brunnengasse, mit stark überhöhter Geschwindigkeit. Um einen Frontalzusammenstoß mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zu verhindern, musste der entgegenkommende Verkehrsteilnehmer eine Vollbremsung einleiten. Der Sachverhalt konnte durch mehrere unabhängige Zeugen beobachtet werden. Durch die verständigte Polizei konnte der verantwortliche Fahrer kurze Zeit später kontrolliert werden. Ein bei ihm durchgeführter Drogenschnelltest verlief positiv auf Kokain. Dem Mann wurde im Anschluss eine Blutprobe entnommen und sein Fahrzeug sichergestellt. Ihn erwartet nun unter anderem ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung und Fahren ohne Fahrerlaubnis. Der gefährdete Verkehrsteilnehmer war zum Zeitpunkt der Sachverhaltsaufnahme nicht mehr vor Ort und ist der Polizei bislang nicht bekannt. Der/die gefährdete Verkehrsteilnehmer/in wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Frankenthal in Verbindung zu setzen.

