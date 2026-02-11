Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrskontrollen - Fahren unter dem Einfluss berauschender Mittel und ohne Fahrerlaubnis

Altrip (ots)

Am Dienstagabend (10.02.26) wurde durch Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Schifferstadt im Zeitraum von 21:45 Uhr bis 23:45 Uhr eine Kontrollstelle in der Bezirksstraße eingerichtet. Insgesamt wurden fünfzig Fahrzeuge kontrolliert. Hierbei konnten bei einem 26-jährigen PKW-Fahrer körperliche Auffälligkeiten festgestellt werden. Ein freiwilliger Drogentest ergab, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Cannabis stand. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet sowie eine Blutprobe entnommen. Die Weiterfahrt wurde untersagt, Führerschein und Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Ein weiterer PKW-Fahrer war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Die Weiterfahrt wurde dem 22-jährigen auch hier untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet. Ein Fahrer wurde aufgrund einer abgelaufenen TÜV-Plakette verwarnt. Bei fünf Fahrern konnte ein Defekt an der Beleuchtung oder fehlende Dokumente festgestellt werden. Entsprechende Mängelberichte wurden gefertigt und an die betroffenen Fahrzeugführer ausgehändigt.

