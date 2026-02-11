Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Gefährdung durch herausgehobenen Gullideckel

Limburgerhof (ots)

Am Dienstagmorgen (10.02.26) fuhr kurz nach 07:00 Uhr eine 54-jährige mit ihrem PKW im Bellenweg gegen einen herausragenden Gullideckel. In der Nacht muss ein bisher unbekannter Täter den Gullideckel herausgenommen und senkrecht in den Schacht gestellt haben. Ob am PKW ein Schaden entstand, ist unklar. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet. Wer im Bereich des Bellenwegs verdächtige Personen wahrgenommen hat oder sonstige Hinweise zur Sache geben kann, wird gebeten, sich bitte mit der Polizei Schifferstadt unter der Telefonnummer 06235 495-0 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell