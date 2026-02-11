PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Gefährdung durch herausgehobenen Gullideckel

Limburgerhof (ots)

Am Dienstagmorgen (10.02.26) fuhr kurz nach 07:00 Uhr eine 54-jährige mit ihrem PKW im Bellenweg gegen einen herausragenden Gullideckel. In der Nacht muss ein bisher unbekannter Täter den Gullideckel herausgenommen und senkrecht in den Schacht gestellt haben. Ob am PKW ein Schaden entstand, ist unklar. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet. Wer im Bereich des Bellenwegs verdächtige Personen wahrgenommen hat oder sonstige Hinweise zur Sache geben kann, wird gebeten, sich bitte mit der Polizei Schifferstadt unter der Telefonnummer 06235 495-0 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Schifferstadt
Telefon: 06235 / 495-4209 (oder -0)
E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Alle Meldungen Alle
  • 11.02.2026 – 12:50

    POL-PDLU: Speyer - Widerstand geleistet und Polizeikräfte bedroht und beleidigt

    Speyer (ots) - Am Mittwochnachmittag, gegen 16:30 Uhr sollte ein 22-jähriger Mann vor einem Supermarkt in der Schifferstadter Straße kontrolliert werden, da er zuvor gegenüber anderen Personen Straftaten androhte. Bei der Ansprache durch die eingesetzten Polizeibeamten reagierte der Mann bereits sehr aggressiv. Anschließend sollte der Mann gefesselt werden, wogegen ...

    mehr
  • 11.02.2026 – 11:27

    POL-PDLU: Warnung vor betrügerischen Anrufen

    Rhein-Pfalz-Kreis (ots) - Aktuell kommt es in Schifferstadt, Neuhofen, Limburgerhof und Fußgönheim vermehrt zu betrügerischen Anrufen, bei denen unbekannte Personen z.B. Notlagen von angeblichen Angehörigen vortäuschen (sogenannte Schockanrufe), falsche Gewinnversprechen abgeben oder sich fälschlicherweise als Amtsträger wie Staatsanwälte oder Polizeibeamte ausgeben. Mit geschickter Gesprächsführung verunsichern ...

    mehr
  • 11.02.2026 – 10:22

    POL-PDLU: Kontrollstellen im Stadtgebiet

    Frankenthal (ots) - Am 09.02.2026 und 10.02.2026 führte die Polizei in Frankenthal zwei Kontrollstellen im Stadtgebiet durch. Hierbei konnten Am Kanal 27 und in der Eppsteiner Straße 22 verkehrsrechtliche Verstöße festgestellt und geahndet werden. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Ludwigshafen Polizeiinspektion Frankenthal Telefon: 06233 - 3130 E-Mail: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren