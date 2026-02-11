Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Widerstand geleistet und Polizeikräfte bedroht und beleidigt

Speyer (ots)

Am Mittwochnachmittag, gegen 16:30 Uhr sollte ein 22-jähriger Mann vor einem Supermarkt in der Schifferstadter Straße kontrolliert werden, da er zuvor gegenüber anderen Personen Straftaten androhte. Bei der Ansprache durch die eingesetzten Polizeibeamten reagierte der Mann bereits sehr aggressiv. Anschließend sollte der Mann gefesselt werden, wogegen er sich sperrte. Schließlich wurde der Mann bis zum Eintreffen eines weiteren polizeilichen Fahrzeugs zu Boden gebracht und später zur Dienststelle verbracht. Der Mann wurde abschließend in ein Klinikum für weitere Untersuchungen verbracht. Bei dem Einsatz bedrohte und beleidigte er die eingesetzten Polizeikräfte fortwährend. Gegen ihn wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet. Weitere Details zum Tatgeschehen werden aufgrund der laufenden Ermittlungen derzeit nicht veröffentlicht.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell