Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall durch Auffahren auf ein stehendes Fahrzeug

Schifferstadt (ots)

Am Mittwochmorgen (11.02.26) kam es auf der L 532 um 09:55 Uhr kurz vor der Autobahnauffahrt A 61 zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Pritschenwagen. Der 35-jährige Fahrer eines Pritschenwagens hielt auf Grund einer Panne mit eingeschaltetem Warnblinklicht auf Höhe der Autobahnauffahrt. Ein 75-jähriger PKW-Fahrer, welcher die L 532 in Fahrtrichtung Böhl-Iggelheim befuhr, übersah aus unbekannten Gründen den haltenden Pritschenwagen und kollidierte ungebremst mit diesem. Der Fahrer des PKWs wurde nur leicht verletzt. Beide Fahrer standen unter Schock und wurden zur weiteren medizinischen Abklärung in ein Krankenhaus verbracht. Der PKW des 75-jährigen erlitt einen Totalschaden. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von 25.000 EUR.

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Schifferstadt
Telefon: 06235 / 495-4209 (oder -0)
E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen

