POL-PDLU: Speyer - Unfall mit verletzter Pedelec-Fahrerin
Speyer (ots)
Am Donnerstag, gegen 10:40 Uhr, fuhr eine 66-jährige Pedelec-Fahrerin ordnungsgemäß auf dem Radweg der Franz-Kirrmeier-Straße von der Hafenstraße in Richtung Auestraße. Eine 28-jährige PKW-Fahrerin fuhr von einer Eisdiele auf die Franz-Kirrmeier-Straße und übersah dabei die bevorrechtigte Pedelec-Fahrerin, wodurch es zur Kollision der beiden kam. Daraufhin stürzte die Pedelec-Fahrerin und verletzte sich. Es entstand ein Sachschaden in dreistelliger Höhe.
