Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall durch versehentlich betätigten Blinker

Mutterstadt (ots)

Am Donnerstag (12.02.26) kam es um 11:21 Uhr in der Neustadter Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW. Ein 84-jähriger fuhr mit seinem PKW in Richtung Ortsmitte und hatte hierbei versehentlich den rechten Blinker betätigt. An der Kreuzung zur Blockfeldstraße ging eine 86-jährige daher davon aus, dass der bevorrechtigte PKW von der Neustadter Straße in die Blockfeldstraße einbiegen wolle und bog nach links in die Neustadter Straße ein, wodurch es zur Kollision beider Fahrzeuge kam. Keiner der Fahrer wurde verletzt. Beide PKW waren nicht mehr fahrbereit und wurden mit Hilfe der Polizei an den Fahrbahnrand geschoben. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von 10.000 EUR.

