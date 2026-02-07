PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Körperverletzung nach Hochschulparty

Am frühen Samstagmorgen gegen 3.20 Uhr kam es auf dem Parkplatz der Hochschule zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei welcher eine 19-Jährige leicht verletzt wurde. Nach ersten Erkenntnissen wollte sie einem Mann Hilfe leisten, der nach einem Handgemenge am Boden lag. Im weiteren Verlauf kam es zum Streit mit zwei bislang unbekannten Frauen, die schließlich gemeinsam auf die 19-Jährige eingeschlagen haben sollen. Das Opfer erlitt Schwellungen und Rötungen im Gesicht. Eine medizinische Behandlung wurde abgelehnt. Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind noch unklar und Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen, die vom Polizeirevier Sigmaringen geführt werden.

Mengen

Hochwertiges Pedelec entwendet

Ein hochwertiges Pedelec haben Unbekannte am Freitag zwischen 16 Uhr und Mitternacht in der Hauptstraße in Mengen entwendet. Das mintgrüne Fahrrad der Marke "Bulls" war mit einem Kabelschloss an einen Pfosten vor einer Gaststätte angeschlossen und hat einen Wert von 5.500 Euro. Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben oder Angaben zum Verbleib des Fahrrads machen können, werden gebeten, sich unter Tel. 07581/482-0 beim Polizeirevier Bad-Saulgau zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Polizeiführer vom Dienst
Thomas Bentele
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

