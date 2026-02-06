Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Polizei stellt Verkehrsverstöße bei Schwerpunkteinsatz fest

Die Polizei führte am Donnerstagnachmittag einen Schwerpunkteinsatz zur Verhinderung von Sicherheits- und Ordnungsstörungen in Sigmaringen durch. Dabei zeigten die Einsatzkräfte offene polizeiliche Präsenz an Kriminalitätsschwerpunkten sowie in angrenzenden Wohngebieten. Im Rahmen der durchgeführten Kontrollen überprüften die Beamten insgesamt 23 Personen und 16 Fahrzeuge. Hierbei wurden fünf Verkehrsordnungswidrigkeiten festgestellt. In drei Fällen nutzten Verkehrsteilnehmer ihr Mobiltelefon während der Fahrt und zwei Autofahrer standen unter Drogeneinfluss. Entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren wurden eingeleitet.

Inzigkofen

Drogentest positiv auf Cannabis

Positiv auf Cannabis schlug der Drogenvortest bei einem 23-Jährigen Autofahrer an, der am Donnerstagnachmittag von Beamten des Polizeireviers Sigmaringen im Rahmen des oben genannten Schwerpunkteinsatzes einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Nachdem die Beamten Anzeichen für den Konsum von Betäubungsmitteln bei dem Fahrer feststellten, reagierte der daraufhin durchgeführte Drogenvortest positiv auf THC. Der 23-Jährige musste in der Folge sein Fahrzeug stehen lassen und die Beamten zur Blutentnahme in eine Klinik begleiten. Die Abläufe kannte der Mann bereits, war er doch einige Tage zuvor bereits in gleicher Weise kontrolliert und angezeigt worden. Er sieht sich nun einem erneuten Ordnungswidrigkeitenverfahren gegenüber, dessen Bußgeld nun erheblich höher ausfallen dürfte.

Inzigkofen

Autofahrer unter Drogeneinfluss

Ebenfalls im Rahmen des genannten Schwerpunkteinsatzes kontrollierten Beamte des Polizeireviers Sigmaringen am Donnerstagnachmittag in Inzigkofen den Lenker eines Transportfahrzeuges. Bereits zu Beginn der Kontrolle zeigte der 22-Jährige deutliche drogentypische Auffälligkeiten. Nachdem ein Drogenschnelltest vor Ort nicht möglich war, ordneten die Polizeibeamten bei dem Fahrer aufgrund der Verdachtsmomente eine Blutentnahme an, die in einem Krankenhaus durchgeführt wurde. Seine Fahrt durfte er nicht mehr fortsetzen. Das Auswertungsergebnis der Blutprobe wird nun über den weiteren Fortgang des eingeleiteten Ordnungswidrigkeitenverfahrens entscheiden.

Sigmaringen

E-Scooter-Fahrer unter Drogeneinfluss gestoppt

Wegen einer Fahrt unter Drogeneinfluss muss ein 19-jähriger E-Scooter-Fahrer mit empfindlichen Konsequenzen rechnen. Polizeibeamte des Reviers Sigmaringen kontrollierten den Mann am Donnerstagnachmittag mit seinem Elektroroller im Bereich der Binger Straße. Nachdem die Beamten Anzeichen für den Konsum von Betäubungsmitteln bei dem 19-Jährigen feststellten, schlug ein daraufhin durchgeführter Drogenvortest positiv auf THC an. Für den Mann folgte die Entnahme einer Blutprobe in einem Krankenhaus, seine Fahrt durfte er nicht mehr fortsetzen. Er sieht sich nun einem Ordnungswidrigkeitenverfahren gegenüber.

Meßkirch

Verkehrskontrollen

In der Grabenbachstraße haben Beamte des Polizeireviers Sigmaringen am Donnerstagvormittag Verkehrskontrollen durchgeführt und dabei mehrere Verstöße geahndet. Elf Verkehrsteilnehmende hatten den Sicherheitsgurt während der Fahrt nicht angelegt, was ein Verwarngeld nach sich zieht. Drei Autofahrer müssen mit einem Bußgeld von 100 Euro zuzüglich eines Punkts in Flensburg rechnen, da diese am Steuer unerlaubt das Mobiltelefon genutzt hatten.

Stetten am kalten Markt

Fahrzeug prallt gegen Carport

Aus noch unbekannter Ursache ist am Donnerstagmorgen gegen 05.30 Uhr eine 24-Jährige in der Ebinger Straße mit ihrem BMW von der Straße abgekommen und in den Carport eines angrenzenden Grundstücks gefahren. Dort kollidierte sie mit einem abgestellten Pkw. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Carport derart beschädigt, dass dieser auf das Fahrzeug der Unfallverursacherin stürzte. Die Feuerwehr befreite die Fahrerin augenscheinlich unverletzt aus ihrem Fahrzeug, die 24-Jährige wurde jedoch vorsorglich vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Beide Fahrzeuge mussten von der Feuerwehr unter dem eingestürzten Carport geborgen werden und waren nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden wird auf rund 46.000 Euro geschätzt.

Pfullendorf

Parkenden Pkw zerkratzt - Polizei ermittelt

Wegen Sachbeschädigung an einem Pkw ermittelt der Polizeiposten Pfullendorf. Unbekannte Täter zerkratzten zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen augenscheinlich mit einem Stein die gesamte linke Fahrzeugseite des auf einem Firmenparkplatz in der Straße "Theuerbach" geparkten Wagens. Sachdienliche Hinweise zu Tat und Täter nehmen die Ermittler unter Tel. 07552/20160 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell