Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Mehrere tausend Euro Sachschaden nach Unfallflucht

Rund 7.000 Euro Sachschaden sind die Folge eines Unfalls, bei dem am Donnerstagnachmittag ein Unbekannter in der Ziegelstraße Unfallflucht begangen hat. Der unbekannte Verkehrsteilnehmer streifte kurz vor 16 Uhr einen am Fahrbahnrand geparkten VW Polo massiv und beschädigte dabei die gesamte linke Fahrzeugseite des Wagens. Anschließend flüchtete der Unfallverursacher, zurück ließ er seinen rechten Außenspiegel und ein mehrere Meter langes Splitterfeld. Ersten Zeugenangaben zufolge könnte der Flüchtige mit einem silberfarbenen Pkw mit auffälligen Felgen unterwegs gewesen sein. Das Polizeirevier Ravensburg ermittelt wegen des unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle und bittet Personen, die Hinweise zu dem flüchtigen Fahrer sowie dessen offensichtlich beschädigtem Pkw geben können, sich unter Tel. 0751/803-3333 zu melden.

Weingarten

Mann kommt mit Pkw von Fahrbahn ab - Ersthelfer handeln vorbildlich

Einen medizinischen Notfall hat ein 87-Jähriger am Donnerstagmorgen am Steuer seines Wagens erlitten und ist in der Liebfrauenstraße auf dem Bordstein zum Stehen gekommen. Ersthelfer reagierten vorbildlich, verständigten unmittelbar den Rettungsdienst und organisierten sich aus einer nahegelegenen Firma einen Hammer, mit dem sie eine Scheibe des Wagens einschlugen und sich so Zutritt zum Fahrzeug verschafften. Anschließend leisteten sie Erste Hilfe und führten bis zum Eintreffen der Rettungskräfte Reanimationsmaßnahmen bei dem Mann durch. Der 87-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Bad Waldsee

In Rohbau eingebrochen

Unbekannte sind zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen in einen Rohbau in der Biberacher Straße eingebrochen. Die Täter verschafften sich Zutritt zu dem Gebäude, brachen eine verschlossene Stahltüre auf und entwendeten unter anderem diverses Baumaterial und Werkzeug. Der entstandene Schaden kann noch nicht beziffert werden. Der Polizeiposten Bad Waldsee ermittelt bezüglich des Einbruchs und bittet Personen, die im Zusammenhang mit der Tat verdächtige Personen und Fahrzeuge beobachtet oder anderweitig verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter Tel. 07524/4043-0 zu melden.

Altshausen

Überholmanöver führt zu Unfall - Unfallbeteiligter fährt davon

Das Überholmanöver eines bislang Unbekannten hat am Donnerstagmorgen kurz nach 6.30 Uhr auf der B 32 zwischen Boms und Hirschegg zu einem Verkehrsunfall mit rund 10.000 Euro Sachschaden geführt. Der Fahrer eines dunklen Pkw hatte in Richtung Boms einen Lkw überholt, wobei der entgegenkommend Fahrer eines MAN-Lkw eine Vollbremsung einleitete, um eine Frontalkollision mit dem überholenden Pkw zu verhindern. Eine dem MAN-Lkw nachfolgende Seat-Fahrerin erkannte die Situation zu spät, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr dem vorausfahrenden MAN-Lkw auf. Die 24-jährige Fahrerin des Seat blieb nach bisherigen Erkenntnissen unverletzt. Der unbekannte Fahrer des dunklen Pkw setzte seine Fahrt nach dem Überholmanöver fort und fuhr in Richtung Boms davon. Das Polizeirevier Weingarten hat nun strafrechtliche Ermittlungen eingeleitet und bittet Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben oder Hinweise auf den unbekannten Überholenden und dessen Fahrzeug geben können, sich unter Tel. 0751/803-6666 zu melden.

Isny im Allgäu

Pkw gerät in Brand

Nach ersten Erkenntnissen aufgrund eines technischen Defekts ist in der Nacht auf Freitag in der Uhlandstraße ein geparkter Pkw in Brand geraten. Trotz Löscharbeiten der Feuerwehr brannte der Ford komplett aus, es entstand wirtschaftlicher Totalschaden von schätzungsweise rund 7.000 Euro. Das Polizeirevier Wangen im Allgäu hat die abschließenden Ermittlungen zur Brandursache übernommen.

Aichstetten

Feuerwehr rückt zu Brand einer Gartensauna aus

Zum Brand einer Gartensauna sind am Donnerstagvormittag gegen 10 Uhr Feuerwehr und Polizei ausgerückt. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte befand sich die private Sauna bereits in Vollbrand, insgesamt dürfte bei dem Feuer Sachschaden von rund 25.000 Euro entstanden sein. Das Polizeirevier Leutkirch hat die Überprüfungen zur Brandursache übernommen und geht derzeit von einem technischen Defekt am Saunaofen aus. Verletzt wurde niemand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell