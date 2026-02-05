Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Meßkirch / Stetten am kalten Markt / Sigmaringen

Alkoholfahrten

In drei Fällen haben Beamte des Polizeireviers Sigmaringen am späten Mittwochabend Verkehrsteilnehmende kontrolliert, die unter Alkoholeinfluss im Straßenverkehr unterwegs waren. Gegen 20.45 Uhr habe sie eine 27-jährige Pkw-Lenkerin in Sigmaringen angehalten. Bei der Kontrolle stellten die Beamten Anzeichen einer Alkoholisierung fest. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über einem Promille. Rund zwei Stunden später überprüften die Polizisten einen 37-jährigen Pkw-Lenker in Meßkirch. Bei ihm ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von über zwei Promille. Beide Fahrzeuglenker mussten ihr Fahrzeug stehen lassen und die Beamten zur Entnahme einer Blutprobe in ein Krankenhaus begleiten. Die Weiterfahrt wurde ihnen untersagt. Die 27-Jährige und der 37-Jährige haben nun mit führerschein- und strafrechtlichen Konsequenzen zu rechnen. Gegen 23 Uhr kontrollierten Polizeibeamte schließlich einen 31-jährigen Pkw-Lenker in Stetten am kalten Markt. Er pustete bei einem Alkoholvortest über 0,5 Promille und sieht sich nun einem empfindlichen Bußgeld sowie einem mehrmonatigen Fahrverbot gegenüber. Auch er durfte seine Fahrt selbstverständlich nicht fortsetzen.

Sigmaringendorf

Vorfahrt missachtet - zwei Leichtverletzte

Zwei Personen sind bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch gegen 12.30 Uhr an der Einmündung der L 456 zur L 456 leicht verletzt worden. Die 63-jährige Unfallverursacherin befuhr mit ihrem Dacia die L 455 von Sigmaringendorf kommend in Fahrtrichtung L 456. An der Einmündung zur L456 missachtete sie die Vorfahrt eines 58-jährigen Mercedes-Fahrers, der sich aus Richtung Krauchenwies näherte, und prallte in dessen Wagen. Der Dacia war nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die beiden 63 und 58 Jahre alten Unfallbeteiligten wurden vom Rettungsdienst mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der Beifahrer der 63-Jährigen blieb unverletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt circa 24.000 Euro.

Sigmaringen

Vorfahrt missachtet - rund 45.000 Euro Sachschaden bei Verkehrsunfall

Auf insgesamt rund 45.000 Euro wird der Sachschaden beziffert, der am Mittwochmorgen bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Burgstraße / In den Burgwiesen entstanden ist. Ein 68 Jahre alter Seat-Fahrer hatte kurz nach 9 Uhr beim Überqueren der Straße "In den Burgwiesen" die Vorfahrt eines BMW-Fahrers missachtet und in dessen Wagen. Der 26 Jahre alte Fahrer des BMW hatte sich von der B 32 kommend in Richtung Innenstadt genähert. Bei dem Unfall wurde glücklicherweise niemand verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Bad Saulgau

Autofahrer unter Drogeneinfluss

Positiv auf Cannabis schlug der Drogenvortest bei einem 22 Jahre alten Autofahrer an, der am Mittwochabend von Beamten des Polizeireviers Bad Saulgau einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Nachdem die Beamten Anzeichen für den Konsum von Betäubungsmitteln bei dem Fahrer feststellten, erhärtete der Drogenvortest den Verdacht. Für den 22-Jährigen folgte die Entnahme einer Blutprobe in einem Krankenhaus, seine Fahrt durfte er nicht mehr fortsetzen. Auf den Betroffenen kommt nun ein Ordnungswidrigkeiten-Verfahren zu.

Bad Saulgau

Unfallflucht - Polizei bittet um Hinweise

Unfallflucht hat ein Unbekannter am Mittwochabend gegen 19.15 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufzentrums in der Platzstraße begangen. Der bislang unbekannte Unfallverursacher kollidierte beim Ein- oder Ausparken mit einem geparkten Ford und fuhr anschließend davon, ohne sich um die Regulierung des Sachschadens von mehreren hundert Euro zu kümmern. Das Polizeirevier Bad Saulgau hat den Unfall aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zum flüchtigen Fahrzeug geben können, sich unter Tel. 07522/984-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell