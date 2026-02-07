PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ravensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldung aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Zimmerbrand

Zu einem Zimmerbrand sind Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei am Samstag gegen 0.40 Uhr in eine Unterkunft in den Wachirweg ausgerückt. Ersten Ermittlungen zufolge setzte eine heruntergefallene Zigarette des 22-jährigen Bewohners einen Karton in Brand. Ein 24-jähriger Mitbewohner löschte den Brand umgehend mit einem Feuerlöscher und verhinderte dadurch eine weitere Ausbreitung. Verletzt wurde niemand. Ein nennenswerter Sachschaden entstand nicht. Aufgrund der Rauchentwicklung ist das Zimmer momentan nicht bewohnbar. Die beiden Bewohner wurden anderweitig untergebracht. Gegen den 22-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Brandstiftung eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Polizeiführer vom Dienst
Thomas Bentele
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ravensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ravensburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ravensburg
Alle Meldungen Alle
  • 06.02.2026 – 14:20

    PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

    Landkreis Ravensburg (ots) - Ravensburg Mehrere tausend Euro Sachschaden nach Unfallflucht Rund 7.000 Euro Sachschaden sind die Folge eines Unfalls, bei dem am Donnerstagnachmittag ein Unbekannter in der Ziegelstraße Unfallflucht begangen hat. Der unbekannte Verkehrsteilnehmer streifte kurz vor 16 Uhr einen am Fahrbahnrand geparkten VW Polo massiv und beschädigte dabei die gesamte linke Fahrzeugseite des Wagens. ...

    mehr
  • 06.02.2026 – 14:10

    PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

    Landkreis Sigmaringen (ots) - Sigmaringen Polizei stellt Verkehrsverstöße bei Schwerpunkteinsatz fest Die Polizei führte am Donnerstagnachmittag einen Schwerpunkteinsatz zur Verhinderung von Sicherheits- und Ordnungsstörungen in Sigmaringen durch. Dabei zeigten die Einsatzkräfte offene polizeiliche Präsenz an Kriminalitätsschwerpunkten sowie in angrenzenden Wohngebieten. Im Rahmen der durchgeführten Kontrollen ...

    mehr
  • 06.02.2026 – 14:05

    PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

    Bodenseekreis (ots) - Friedrichshafen Vor Polizeikontrolle geflüchtet Offenbar etwas zu verbergen hatte ein 58-jähriger Pkw-Lenker, der am Donnerstagabend versucht hat, vor einer Streifenwagenbesatzung zu flüchten. Die Beamten wollten mittels Streifenwagen in der Bodenseestraße den Wagen anhalten, als dieser plötzlich Gas gab und über Ailingen in Richtung Hirschlatt flüchtete. Dort wendete er und umfuhr den Pkw ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren