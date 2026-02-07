PP Ravensburg: Meldung aus dem Bodenseekreis
Bodenseekreis (ots)
Friedrichshafen
Zimmerbrand
Zu einem Zimmerbrand sind Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei am Samstag gegen 0.40 Uhr in eine Unterkunft in den Wachirweg ausgerückt. Ersten Ermittlungen zufolge setzte eine heruntergefallene Zigarette des 22-jährigen Bewohners einen Karton in Brand. Ein 24-jähriger Mitbewohner löschte den Brand umgehend mit einem Feuerlöscher und verhinderte dadurch eine weitere Ausbreitung. Verletzt wurde niemand. Ein nennenswerter Sachschaden entstand nicht. Aufgrund der Rauchentwicklung ist das Zimmer momentan nicht bewohnbar. Die beiden Bewohner wurden anderweitig untergebracht. Gegen den 22-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Brandstiftung eingeleitet.
