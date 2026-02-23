PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (169) Politisches Graffiti gesprüht - Zeugenaufruf

Nürnberg (ots)

Bislang unbekannte Täter brachten zwischen Freitagabend (20.02.2026) und Samstagvormittag (21.02.2026) einen politischen Schriftzug im Nürnberger Stadtteil Langwasser an. Die Polizei sucht Zeugen.

Zwischen 21:00 Uhr (Freitag) und 09:30 Uhr (Samstag) sprühten die unbekannten Täter einen politischen Schriftzug auf eine Garage im Rauschbergweg. Angaben zur Höhe des entstandenen Sachschadens liegen derzeit noch nicht vor.

Das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 3333 zu melden.

Erstellt durch: Michael Sebald / mc

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken

