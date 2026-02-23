Polizeipräsidium Mittelfranken
POL-MFR: (169) Politisches Graffiti gesprüht - Zeugenaufruf
Nürnberg (ots)
Bislang unbekannte Täter brachten zwischen Freitagabend (20.02.2026) und Samstagvormittag (21.02.2026) einen politischen Schriftzug im Nürnberger Stadtteil Langwasser an. Die Polizei sucht Zeugen.
Zwischen 21:00 Uhr (Freitag) und 09:30 Uhr (Samstag) sprühten die unbekannten Täter einen politischen Schriftzug auf eine Garage im Rauschbergweg. Angaben zur Höhe des entstandenen Sachschadens liegen derzeit noch nicht vor.
Das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 3333 zu melden.
Erstellt durch: Michael Sebald / mc
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de
Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr
Telefon: +49 (0)911 2112 1030
Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: +49 (0)911 2112 1553
Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h
Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell