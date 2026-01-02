PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Diebstahl von einer Baustelle +++ Einbruch in ein Einfamilienhaus +++ Zigarettenautomat aufgesprengt +++ Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Hofheim (ots)

1. Diebstahl aus einer Baustelle,

Hattersheim, Anton-Hattemer-Straße, Freitag, 19.12.2025, bis Donnerstag, 01.01.2026

(lr) Zwischen Freitag, 19.12.2025, und Donnerstag, 01.01.2026, kam es in Hattersheim zu einem Diebstahl aus einer Baustelle. Die unbekannten Täter verschafften sich auf unbekannte Art und Weise Zugang zum Baugelände in der Anton-Hattemer-Straße und öffneten gewaltsam Transportcontainer. Aus diesen entwendeten die Diebe verschiedene Baumaschinen. Durch das gewaltsame Öffnen der Container entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro. Die Polizei in Hofheim nimmt Hinweise unter der Nummer (06192) 2079-0 entgegen.

2. Einbruch in ein Einfamilienhaus,

Hochheim, Lahnstraße, Mittwoch, 24.12.2025, 12:30 Uhr bis Donnerstag, 01.01.2026

(lr) Im Zeitraum von Mittwoch, 24.12.2025, bis Donnerstag, 01.01.2026, sind Einbrecher in ein Haus in Hochheim eingebrochen. Die unbekannten Täter hebelten die Terrassentür des Einfamilienhauses in der Lahnstraße gewaltsam auf und durchsuchten im Anschluss die Wohnräume. Sie entwendeten Wertgegenstände, sowie Bargeld. Durch das gewaltsame Eindringen entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1.200 Euro. Die Kriminalpolizei in Flörsheim nimmt Hinweise unter der Nummer (06145) 5476-0 entgegen.

3. Zigarettenautomat aufgesprengt,

Hochheim, Massenheim, Gartenstraße, Freitag, 02.01.2026, 02:00 Uhr

(lr) In der Nacht zum Freitag wurde im Hochheimer Stadtteil Massenheim ein Zigarettenautomat geplündert. Gegen 02:00 Uhr sprengten zwei unbekannte Täter den in der Gartenstraße hängenden Zigarettenautomaten, wodurch dieser zu Boden viel und eine Öffnung entstand. Aus dieser Öffnung entwendeten sie augenscheinlich eine geringe Menge an Zigarettenpackungen. Durch die Sprengung entstand an der Hauswand und am Automaten ein Gesamtschaden von etwa 3.000 Euro. Durch aufmerksame Bewohner wurden unmittelbar nach der Detonation zwei Männer in dunkler Kleidung gesichtet, die sich in Richtung Hauptstraße aus dem Staub machten. Die Kriminalpolizei in Flörsheim nimmt Hinweise unter der Nummer (06145) 5476-0 entgegen.

4. Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus, Bad Soden am Taunus, Zum Quellenpark, Donnerstag, 01.01.2026, 21:32 Uhr

(nm) Am Donnerstagabend versuchten unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in Bad Soden am Taunus einzubrechen. Gegen 21:30 Uhr nahm eine Streife der Polizeistation Eschborn eine Anzeige wegen eines versuchten Einbruches auf. Zuvor versuchten die Einbrecher in ein Haus in der Straße "Zum Quellenpark" einzudringen. Dabei beschädigten sie die Hauseingangstüren und ein Fenster. Nachdem der Versuch, sich Zugang zum Haus zu verschaffen, scheiterte, flüchteten sie in unbekannter Richtung. Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten sich unter der Rufnummer (06196) 96950 bei der Polizeistation Eschborn zu melden.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell