PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Wohnungseinbruchdiebstahl +++ Hoher Sachschaden bei Pkw-ED +++ Betrunkener Fahrzeugführer verletzt Unfallgegner +++ Mülltonnenbrand greift auf Garage über +++ Pkw bei Heckenbrand beschädigt

Hofheim (ots)

1. Wohnungseinbruch in Ruppertshain,

Kelkheim, Im Herlenstück, Dienstag, 30.12.2025, 22:30 Uhr bis Mittwoch, 31.12.2025, 11:40 Uhr

(tw) Unbekannte Täter bohrten im Tatzeitraum den Schließzylinder der Wohnungseingangstür auf und verschafften sich so Zutritt zum Einfamilienhaus. Es wurden Bargeld und hochwertige Uhren entwendet. Die Schadenssumme wurde durch den Geschädigten im hohen fünfstelligen Bereich angegeben. Hinweise liegen der Polizei derzeit keine vor. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei des Main-Taunus-Kreises unter (06196) 20 73 - 0 entgegen.

2. Einbruch in Mehrfamilienhaus,

Bad Soden am Taunus, Alteburgstraße, Mittwoch, 31.12.2025, 23:00 Uhr bis Donnerstag, 01.01.2026, 06:45 Uhr

(tw) Unbekannte Täter hebelten in der Silvesternacht in Abwesenheit der Bewohner ein Kellerfenster eines Mehrfamilienhauses auf. Anschließend machten sie sich an einem Tresor im Büro des Erdgeschosses zu schaffen. Sämtliche Wertgegenstände, darunter hochwertige Uhren und Edelmetalle, wurden hieraus entwendet. Der Wert des Diebesguts wurde vom Geschädigten im mittleren fünfstelligen Bereich angegeben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei des Main-Taunus-Kreises unter (06196) 20 73 - 0 entgegen.

3. ED aus Pkw,

Hochheim am Main, Schillerstraße, Dienstag, 30.12.2025, 23:00 Uhr bis Mittwoch, 31.12.2025, 08:30 Uhr

(tw) Zwei in der Schillerstraße abgestellte Pkw wurden in der Nacht zu Silvester bei Einbruchdiebstählen erheblich beschädigt. Die derzeit unbekannten Täter warfen jeweils mittels Gullideckel die Fensterscheibe der Beifahrerseite ein und gelangten so ins Fahrzeug. Hieraus entwendeten diese Bargeld und Wertgegenstände. Die Sachschäden an beiden Fahrzeugen belaufen sich auf insgesamt ca. 10.000 Euro, da durch die geworfenen Schachtdeckel auch der Fahrzeuginnenraum erhebliche Beschädigungen davontrug.

4. Betrunkener Fahrzeugführer verletzt Unfallgegner bei Auffahrunfall, Schwalbach am Taunus, Am Kronberger Hang, Mittwoch, 31.12.2025, 19:13 Uhr

(tw) Durch einen alkoholisierten Fahrzeugführer eines SUVs der Marke Chevrolet wurden am frühen Silvesterabend durch Auffahren auf ein vorausfahrendes Fahrzeug zwei Personen leicht verletzt. Ein 41-Jähriger aus Friedrichsdorf im Hochtaunuskreis verursachte an der Kreuzung "Am Kronberger Hang" / L3005 aufgrund von Unachtsamkeit einen Auffahrunfall. Der vorausfahrende VW T-Roc bremste an einer rotlichtzeigenden LZA ab und kam zum Stehen. Aufgrund zu geringen Sicherheitsabstands kam es zum Auffahrunfall. Hierbei verletzten sich die beiden Fahrzeuginsassen, ein 43-Jähriger aus Kronberg sowie ein 8-jähriges Kind, des VW T-Rocs leicht. Diese wurde zur Behandlung in ein nahegelegenes Krankhaus verbracht. Die aufnehmenden Polizeibeamten stellten bei dem Unfallverursacher deutlichen Alkoholgeruch wahr. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,64 Promille. Eine Blutentnahme sowie die Sicherstellung des Führerscheins waren die Folge.

5. Mülltonnenbrand greift auf Garage über, Hochheim am Main, Feldbergstraße, Donnerstag, 01.01.2026, 05:00 Uhr

(tw) Aus bislang ungeklärter Ursache gerieten in der Feldbergstraße in Hochheim mehrere Mülltonnen eines Mehrfamilienhauses in Brand. Mindestens fünf größere Mülltonnen mit einem Fassungsvermögen von 1100 l brannten hierbei völlig aus. Durch die daraus resultierende starke Hitzeentwicklung wurden sowohl ein Gartenzaun, ein Rollladen des Mehrfamilienhauses sowie eine angrenzende Garage erheblich beschädigt. Ein Vollbrand der Garage konnte durch die hinzugerufene Feuerwehr letztlich noch verhindert werden. Es entstand Sachschaden von mehreren Tausend Euro. Die Kriminalpolizei des Main-Taunus-Kreises hat die Ermittlungen aufgenommen. Derzeit liegen keine Täterhinweise vor. Sachdienliche Hinweise werden unter der (06196) 20 73 - 0 entgegengenommen.

6. Pkw bei Heckenbrand beschädigt,

Eppstein, An der Mohrsmühle, Donnerstag, 01.01.2026, 02:22 Uhr

(tw) Unbekannte entzünden auf bislang unbekannte Art und Weise eine Gartenhecke in der Straße "An der Mohrsmühle" in Eppstein. Die Hecke brannte hierbei vollständig ab. Ein im Nahbereich parkender Mercedes wurde durch die starke Hitzeentwicklung an der rechten Fahrzeugseite erheblich beschädigt. Ein Sachschaden von mindestens 10.000 Euro waren die Folge. Die Brandursache konnte bislang nicht ermittelt werden. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei des Main-Taunus-Kreises unter der (06196) 20 73 - 0 entgegen.

7. Silvesternacht

Im Dienstgebiet der Polizeidirektion Main-Taunus kam es in der Silvesternacht zu zahlreichen weiteren Mitteilungen über brennende Mülltonnen sowie in Brand geratene Hecken und Gehölze. Durch Kräfte der Feuerwehr konnten diese jeweils vollständig gelöscht und ein Übergreifen auf angrenzende Gebäude oder Fahrzeuge verhindert werden.

Die Polizeidirektion Main-Taunus wünscht allen Bürgerinnen und Bürgern einen guten Start in das Jahr 2026.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell