POL-MTK: Tankstelle überfallen+++Verkehrsunfallflucht

1.

Tankstelle überfallen Hofheim, Wiesbadener Straße, Dienstag, 30.12.2025, 20:40 Uhr

(jk)Zwei maskierte Räuber haben bei einem Überfall auf eine Tankstelle in Hofheim-Wallau mehrere hundert Euro erbeutet. Am frühen Samstagabend betraten zwei Männer die Tankstelle. Einer der Täter war mit einer Schusswaffe bewaffnet und forderte die Herausgabe des Bargeldes. Der anwesende Angestellte übergab daraufhin Bargeld an die Täter. Nachdem sie das Geld erhalten hatten, flüchteten die Täter auf einem Motorrad in unbekannte Richtung. Der Mann mit der Schusswaffe wurde als ca. 1,80 Meter groß und schlank beschrieben. Er trug einen weiß/grünen Motorradhelm, eine schwarze Daunenjacke, eine schwarze Hose, schwarze Sneaker und schwarze Handschuhe. Sein Komplize wurde als ca. 1,75 Meter groß und schlank beschrieben. Dieser trug ebenfalls einen Motorradhelm in der Farbe grau, ein weiß-schwarzes Oberteil, eine schwarze Jogginghose und schwarze Sneaker. Ermittlungen ergaben, dass das Motorrad zuvor entwendet wurde.

Die Kriminalpolizei ermittelt und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06196/2073-0 entgegen.

2. Verkehrsunfallflucht

Eschborn, Elly-Beinhorn-Straße, Dienstag, 30.12.2025, 15:15 Uhr bis 17:15 Uhr

(jk)Am Sonntagnachmittag wurde ein geparktes Fahrzeug bei einem Verkehrsunfall beschädigt. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken stieß jemand gegen den weißen VW Touareg und beschädigte dieses nicht unerheblich. Anschließend entfernte sich der Unfallfahrer, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Hinweise nimmt der Regionale Verkehrsdienst unter folgender Rufnummer entgegen 06192/2079-0

