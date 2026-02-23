Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (166) An Bremsanlage manipuliert - Zeugenaufruf

Hersbruck (ots)

An einem im Hubertussteig abgestellten PKW wurde bereits in der Zeit von Montag (09.02.2026) bis Samstag (14.02.2026) mutwillig die Bremsanlage manipuliert. Die Kriminalpolizeiinspektion Schwabach sucht Zeugen.

Die 33-jährige Fahrzeughalterin stellte bei ihrem schwarzen VW Caddy eine stark verminderte Bremsleistung fest und brachte ihr Fahrzeug zu einer Fachwerkstatt. Hier wurde festgestellt, dass die Beschädigungen an der Bremsanlage auf einen mutwilligen äußeren Einfluss zurückzuführen sind. Die Kriminalpolizeiinspektion Schwabach hat die Ermittlungen wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr aufgenommen und bittet Zeugen, die im oben genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen im Bereich des dort abgestellten VW Caddys gemacht haben, sich beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112 3333 zu melden.

