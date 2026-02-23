Polizeipräsidium Mittelfranken
POL-MFR: (165) Zeugenaufruf nach Einbruch in Wohnhaus
Erlangen (ots)
In der Zeit von Samstagabend (21.02.2026) bis zum Sonntagmittag (22.02.2026) brachen bislang Unbekannte in ein Wohnhaus im Erlanger Stadtteil Büchenbach ein. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Hinweise.
In der Zeit von Samstag (18:00 Uhr) bis Sonntag (13:15 Uhr) verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Anwesen im Demlingweg. In den Innenräumen durchsuchten sie mehrere Zimmer und entwendeten Wertgegenstände im Gesamtwert eines mittleren fünfstelligen Betrags.
Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte am Tatort eine Spurensicherung durch. Das zuständige Fachkommissariat der Erlanger Kriminalpolizei hat die weitere Sachbearbeitung übernommen.
Zeugen, denen in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0911 2112 3333 mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken in Verbindung zu setzen.
Erstellt durch: Michael Sebald / mc
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de
Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr
Telefon: +49 (0)911 2112 1030
Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: +49 (0)911 2112 1553
Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h
Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell