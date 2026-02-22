PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (162) Einbruchsversuch in Geschäft - Zeugen gesucht

Nürnberg (ots)

In der Zeit von Mittwochmorgen (18.02.20026) bis Freitagmorgen (20.02.2026) versuchten bislang Unbekannte, in ein Geschäft im Nürnberger Stadtteil Langwasser einzubrechen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Bislang unbekannte Täter versuchten zwischen 06:30 Uhr (Mittwoch) und 06:00 Uhr (Freitag), gewaltsam über ein Fenster sowie eine Tür in ein Geschäft im Euckenweg einzudringen. Es gelang ihnen jedoch nicht, in die Räumlichkeiten zu gelangen.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte am Tatort eine Spurensicherung durch. Das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Euckenwegs bemerkt haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 3333 beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

