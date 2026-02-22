Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (161) Versammlungsgeschehen in Nürnberg am 24.02.2026 - Verkehrslagemeldung

Nürnberg (ots)

Am Dienstagabend (24.02.2026) findet im Nürnberger Stadtgebiet eine Versammlung mit Aufzug statt. Verkehrsteilnehmer müssen sich auf entsprechende Behinderungen einstellen.

Die Demonstration wird sich zwischen 17:15 Uhr und 18:50 Uhr auf folgender Strecke bewegen:

Beginn: Lorenzkirche - Königstraße - Hallplatz - Grasersgasse - Klaragasse - Frauentorgraben - Plärrer-Rondell

Rund um diese Route kann es zu Verkehrssperren und entsprechenden Behinderungen für den Fahrzeugverkehr kommen. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, die Weisungen der eingesetzten Polizeibeamten zu beachten und den Bereich zur oben genannten Zeit möglichst zu umfahren.

