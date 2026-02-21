PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelfranken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (159) Versammlungsgeschehen in Nürnberg am 21.02.2026

Nürnberg (ots)

Am Samstagnachmittag (21.02.2026) fand in der Nürnberger Innenstadt eine Versammlung unter dem Titel "Enforce Tec" mit Aufzug statt. Das Versammlungsgeschehen verlief größtenteils störungsfrei.

Die Versammlung begann um 14:00 Uhr mit einer Auftaktkundgebung in der Gostenhofer Hauptstraße. Anschließend setzte sich der Aufzug durch die Nürnberger Innenstadt in Bewegung. Die Wegstrecke führte unter anderem über den Plärrer, den Kornmarkt, den Frauentorgraben, den Bahnhofsplatz, die Königstraße und die Spitalbrücke zur Abschlusskundgebung am Sebalder Platz. In der Spitze nahmen rund 400 Personen an dem Demonstrationszug teil.

Die Versammlung endete gegen 16:30 Uhr.

Im Vorfeld der Auftaktkundgebung kam es zwischen einem Versammlungsteilnehmer und einem Passanten zu einem mutmaßlichen Diebstahls- und Körperverletzungsdelikt. Weitere nennenswerte Störungen wurden nicht festgestellt.

Unter der Leitung der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte waren Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Zentrale Einsatzdienste Mittelfranken, der Kriminalpolizei Nürnberg sowie der Nürnberger Verkehrspolizei im Einsatz.

Erstellt durch: Michael Sebald

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelfranken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelfranken
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelfranken
Alle Meldungen Alle
  • 18.02.2026 – 14:36

    POL-MFR: (158) Mit gefälschten Rezepten Medikamente erlangt - Untersuchungshaft

    Nürnberg / Fürth (ots) - Eine 46-jährige Frau steht im Verdacht, seit vergangenem Freitag (13.02.2026) in mehreren Apotheken in Nürnberg und Fürth gefälschte Rezepte vorgelegt zu haben, um damit ein teures Medikament zu bekommen. Die Tatverdächtige befindet sich in Untersuchungshaft. Eine zunächst unbekannte Frau legte in sieben Apotheken in Nürnberg und ...

    mehr
  • 18.02.2026 – 13:53

    POL-MFR: (157) Brief enthielt verdächtige Substanz - Einsatz am Kornmarkt

    Nürnberg (ots) - Eine verdächtige Substanz in einem Brief im Gewerkschaftsgebäude am Nürnberger Kornmarkt löste am Mittwochvormittag (18.02.2026) einen größeren Einsatz von Polizei und Feuerwehr aus. Eine Analyse des unbekannten Stoffs steht noch aus. Die verdächtige Substanz in dem Brief ist gegen 10:30 Uhr aufgefunden worden. Da nicht bekannt ist, ob von dem ...

    mehr
  • 18.02.2026 – 09:44

    POL-MFR: (156) Wer hatte Grünlicht? Verkehrspolizei sucht Unfallzeugen

    Nürnberg (ots) - Am späten Dienstagabend (17.02.2026) ereignete sich im Nürnberger Nordosten ein Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Die Verkehrspolizei sucht Personen, die Angaben zum Unfallhergang machen können. Gegen 22:30 Uhr befuhr der 26-jährige Fahrer (syrisch/deutsch) eines weißen Seat Ibiza die Äußere Bayreuther Straße stadteinwärts. Die Kreuzung zur ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren