Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (156) Wer hatte Grünlicht? Verkehrspolizei sucht Unfallzeugen

Nürnberg (ots)

Am späten Dienstagabend (17.02.2026) ereignete sich im Nürnberger Nordosten ein Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Die Verkehrspolizei sucht Personen, die Angaben zum Unfallhergang machen können.

Gegen 22:30 Uhr befuhr der 26-jährige Fahrer (syrisch/deutsch) eines weißen Seat Ibiza die Äußere Bayreuther Straße stadteinwärts. Die Kreuzung zur Hintermayrstraße überquerte der Mann nach eigenen Angaben zufolge bei Grünlicht. Die 72-jährige Fahrerin eines braunen VW Polo (deutsch) befuhr zeitgleich die Welserstraße in Richtung Nordring. Auch sie gibt an, die Kreuzung bei grüner Ampelschaltung befahren zu haben.

Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Dabei zogen sich der 26-Jährige und die 72-Jährige leichte Verletzungen zu, sodass sie mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden mussten. An den beiden Autos entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro.

Die Verkehrspolizei Nürnberg nahm den Unfall vor Ort auf und sucht nun Zeugen des Geschehens. Personen, die Angaben zum Unfallhergang bzw. der Ampelschaltung machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0911 6583-1530 zu melden.

Erstellt durch: Gloria Güßbacher / mc

