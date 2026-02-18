PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (155) Versammlungsgeschehen in Nürnberg am 19.02.2026 - Verkehrslagemeldung

Nürnberg (ots)

Am Donnerstagabend (19.02.2026) findet im Nürnberger Stadtgebiet eine Versammlung mit Aufzug statt. Verkehrsteilnehmer müssen sich auf entsprechende Behinderungen einstellen.

Die Demonstration wird sich zwischen 18:00 Uhr und 21:00 Uhr auf folgender Strecke bewegen:

Beginn: Gostenhofer Hauptstraße / Plärrer - Am Plärrer - Ludwigstor - Ludwigstraße - Jakobsplatz - Ludwigsplatz - Karolinenstraße - Lorenzkirche - Königstraße - Königstor - Bahnhofsplatz - Celtisunterführung - Pillenreuther Straße - Peter-Henlein-Straße - Aufseßplatz

Rund um diese Route kann es zu Verkehrssperren und entsprechenden Behinderungen für den Fahrzeugverkehr kommen. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, die Weisungen der eingesetzten Polizeibeamten zu beachten und den Bereich zur oben stehenden Zeit möglichst zu umfahren.

Erstellt durch: Christian Seiler / mc

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

