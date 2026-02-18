Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (155) Versammlungsgeschehen in Nürnberg am 19.02.2026 - Verkehrslagemeldung

Nürnberg (ots)

Am Donnerstagabend (19.02.2026) findet im Nürnberger Stadtgebiet eine Versammlung mit Aufzug statt. Verkehrsteilnehmer müssen sich auf entsprechende Behinderungen einstellen.

Die Demonstration wird sich zwischen 18:00 Uhr und 21:00 Uhr auf folgender Strecke bewegen:

Beginn: Gostenhofer Hauptstraße / Plärrer - Am Plärrer - Ludwigstor - Ludwigstraße - Jakobsplatz - Ludwigsplatz - Karolinenstraße - Lorenzkirche - Königstraße - Königstor - Bahnhofsplatz - Celtisunterführung - Pillenreuther Straße - Peter-Henlein-Straße - Aufseßplatz

Rund um diese Route kann es zu Verkehrssperren und entsprechenden Behinderungen für den Fahrzeugverkehr kommen. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, die Weisungen der eingesetzten Polizeibeamten zu beachten und den Bereich zur oben stehenden Zeit möglichst zu umfahren.

Erstellt durch: Christian Seiler / mc

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell