Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (152) Einbruch in Wohnhaus - Zeugen gesucht

Dinkelsbühl (ots)

Unbekannte brachen in der Nacht von Samstag (14.02.2026) auf Sonntag (15.02.2026) in ein Anwesen in Wassertrüdingen (Lkrs. Ansbach) ein. Die Kripo ermittelt und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Die unbekannten Personen verschafften sich mutmaßlich über die Terrassentür gewaltsam Zugang zu dem Einfamilienhaus im Schobdacher Weg. Anschließend durchsuchten sie den Innenraum und durchwühlten Schränke und verschiedene Behältnisse. Der Entwendungsschaden kann derzeit noch nicht abschließend beziffert werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 2000 Euro.

Inzwischen hat das für Eigentumsdelikte zuständige Fachkommissariat der Ansbacher Kriminalpolizei die weiteren Ermittlungen übernommen. Die Beamten bitten Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, sich zu melden. Unter der Rufnummer 0911 2112 - 3333 ist ein Hinweistelefon geschaltet, das rund um die Uhr besetzt ist.

Erstellt durch: Christian Seiler / mc

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

