Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (150) Zwei Personen nach Verpuffung verletzt

Altdorf b. Nürnberg (ots)

Am Samstagmittag (14.02.2026) kam es im Burgthanner Ortsteil Oberferrieden (Lkrs. Nürnberger Land) zu einer Verpuffung in einem Wohnhaus. Zwei Personen erlitten hierbei Verletzungen.

Gegen 12:15 Uhr befand sich eine 74-jährige Frau gemeinsam mit ihrem 77-jährigen Ehemann (beide deutsch) im Keller ihres Wohnanwesens in der Nürnberger Straße. Bei der Durchführung von Arbeiten kam es aus noch nicht vollumfänglich geklärter Ursache zu einer Verpuffung. In der Folge erlitt der 77-Jährige schwere, seine Ehefrau leichte Verletzungen. Beide wurden nach einer ersten Behandlung vor Ort in ein Krankenhaus eingeliefert.

Am Ereignisort waren die Kameraden der Feuerwehren Ezelsdorf, Oberferrieden, Burgthann, Schwarzenbruck sowie der Kreisbrandrat im Einsatz. Eine Streife der Polizeiinspektion Altdorf b. Nürnberg nahm das Geschehen auf. Ersten Ermittlungen zufolge dürfte sich der Sachschaden auf mehrere tausend Euro belaufen.

Im weiteren Verlauf führte der Kriminaldauerdienst Mittelfranken die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen durch. Zur abschließenden Klärung des genauen Ablaufs der Ereignisse wird das zuständige Fachkommissariat der Schwabacher Kriminalpolizei die weiteren Ermittlungen führen.

Erstellt durch: Christian Seiler

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

