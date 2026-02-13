Feuerwehr Ratingen

FW Ratingen: Prinzenpaare zu Besuch bei der Feuerwehr Feuerwehr Ratingen

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Ratingen (ots)

Wenn Prinzenpaare die Feuerwehr besuchen, geht es um weit mehr als um Orden und Erbsensuppe. Es geht um Gemeinschaft, um gelebtes Ehrenamt und um die enge Verbundenheit zwischen Feuerwehr und Stadtgesellschaft. Den emotionalen Höhepunkt des heutigen Tages, dem 13. Februar 2026, bildete der Besuch des Ratinger Prinzenpaares Jörg I. und Claudia III., das mit großem Gefolge und bester Stimmung die Feuer- und Rettungswache erfüllte. Gemeinsam mit den haupt- und ehrenamtlichen Einsatzkräften wurde gelacht, gebützt und gefeiert, ganz im Zeichen des Karnevals und der Wertschätzung für das Engagement der Feuerwehr. Bereits zuvor hatten das Ratinger Kinderprinzenpaar Johannes und Emma, das Angermunder Kinderprinzenpaar Julius II. und Florentine I. samt Gefolge sowie die Velberter Kinderprinzessin Valeria I. für strahlende Gesichter gesorgt. Spätestens bei der Fahrt mit der Drehleiter über die Dächer von Ratingen war die Begeisterung deutlich spürbar. Auch das Velberter Prinzenpaar Julian I. und Lina I. ließ es sich nicht nehmen, persönlich vorbeizuschauen - begleitet von einem großen Gefolge, das die Florianstube regelrecht zum Beben brachte. Ein starkes Zeichen der Verbundenheit über Stadtgrenzen hinweg, insbesondere zwischen Velbert und Ratingen. Für Amtsleiter Markus Feier, selbst Mitglied der KG Boum Haul Pool 1934 e.V., war der Besuch aus Velbert ein besonderer Moment. Mit einem Augenzwinkern bleibt die Frage, ob er eines Tages nicht nur als Feuerwehrchef, sondern vielleicht auch als Prinz regieren wird. Seine Mannschaft dürfte ihm in beiden Rollen geschlossen zur Seite stehen. Was diesen Nachmittag besonders machte, war das sichtbare Miteinander von Haupt- und Ehrenamt, von Brauchtum und Gefahrenabwehr. Es wurde gewürdigt, ausgezeichnet und gemeinsam gefeiert - auf Augenhöhe und mit großem gegenseitigem Respekt. Solche Begegnungen zeigen eindrucksvoll, wie eng Feuerwehr und Stadtgesellschaft verbunden sind. Denn ob im Einsatz oder im Karneval: Am Ende zählt der Zusammenhalt. Die Feuerwehr Ratingen bedankt sich herzlich für diesen besonderen Besuch und freut sich auf ein Wiedersehen wenn es wieder heißt: Ratingen Helau!

Original-Content von: Feuerwehr Ratingen, übermittelt durch news aktuell