FW Ratingen: Kellerbrand in Ratingen-Lintorf

Ratingen (ots)

Gestern, am 6. Februar 2026, wurde die Feuerwehr am Nachmittag um 17:40 Uhr zu einem Kellerbrand in die Siemensstraße in Ratingen-Lintorf alarmiert. Auslöser war Brandgeruch, der aus dem Keller eines Bürogebäudes gemeldet wurde. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte zeigte sich eine starke Verrauchung aus einer Teeküche im Keller. Ursache war ein Holzbrett auf einem eingeschalteten Herd. Glücklicherweise hatten alle Personen das Gebäude bereits verlassen, sodass keine Verletzten zu verzeichnen waren. Die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr und des Löschzuges Lintorf der Freiwilligen Feuerwehr waren mit insgesamt 30 Feuerwehrleuten vor Ort. Sie gingen sofort mit einem Löschrohr unter Atemschutz vor. Aufgrund der verwinkelten Bauweise des Kellers waren umfangreiche Lüftungsmaßnahmen erforderlich um den Brandrauch aus dem Gebäude zu entfernen. Im Einsatz waren insgesamt sechs Feuerwehrfahrzeuge sowie ein Rettungswagen des Rettungsdienstes der Städte Ratingen und Heiligenhaus. Nach rund einer Stunde konnten die maschinellen Belüftungsmaßnahmen abgeschlossen werden und die Mitarbeiter konnten wieder in das Bürogebäude zurückkehren. Dank des schnellen Eingreifens der Einsatzkräfte konnte Schlimmeres verhindert werden.

