Feuerwehr Ratingen

FW Ratingen: Verkehrsunfall zwischen Linienbus und Fußgängerin

Ratingen (ots)

Am Freitagnachmittag des 30.01.2026 wurde die Feuerwehr Ratingen um 14:18 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Homberger Straße / Dorfstraße alarmiert. Gemeldet war ein Zusammenstoß zwischen einem Linienbus und einer Fußgängerin. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde eine 80-jährige Passantin beim Abbiegevorgang eines Busses aus der Dorfstraße auf die Homberger Straße in Fahrtrichtung Heiligenhaus erfasst. Bei Eintreffen der Feuerwehr war der Unfallbereich bereits voll gesperrt. Der Rettungsdienst der Städte Ratingen und Heiligenhaus sowie zahlreiche Kräfte der Polizei befanden sich vor Ort. Der Verkehrsdienst der Rheinbahn betreute den Busfahrer, Ersthelfer unterstützten die Einsatzkräfte. Die Maßnahmen der Feuerwehr beschränkten sich auf die Verkehrsabsicherung, die Unterstützung des Rettungsdienstes sowie zeitweise die Betreuung des Busfahrers. Die schwerverletzte Patientin wurde nach notärztlicher Versorgung zur weiteren Behandlung in ein Duisburger Krankenhaus transportiert. Die Feuerwehr Ratingen war mit zwölf Einsatzkräften und vier Fahrzeugen vor Ort. Der Feuerwehreinsatz endete um 15:15 Uhr, anschließend wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben. Aufgrund der Unfallaufnahme kam es insbesondere im Berufsverkehr zu erheblichen Verkehrsbehinderungen, da der Kreuzungsbereich längere Zeit gesperrt blieb.

Original-Content von: Feuerwehr Ratingen, übermittelt durch news aktuell