FW Ratingen: Feuerwehr Ratingen zieht Bilanz zum Jahreswechsel 2025/2026

Ratingen

Der Jahreswechsel in Ratingen verlief aus Sicht der Feuerwehr glücklicherweise eher ruhig. Zwischen 18:00 Uhr am 31. Dezember 2025 und 08:00 Uhr am 01. Januar 2026 wurden insgesamt 11 Feuerwehreinsätze abgearbeitet.

Die meisten Einsätze betrafen Klein- und Entstehungsbrände, die durch Feuerwerkskörper ausgelöst wurden. Häufig handelte es sich um Brände an Vegetation und Abfallbehältern, bei denen in einigen Fällen auch die Gefahr bestand, dass die Flammen auf Gebäude übergreifen könnten. Auf der Autobahn 524 kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und zwei Eseln. Der Fahrer des PKW wurde glücklicherweise nur leicht verletzt und in ein geeignetes Krankenhaus transportiert. Die beiden Tiere verstarben jedoch leider bei dem Zusammenstoß. Woher die Tiere kamen und wie der Unfall zustande kam, wird von der Polizei ermittelt. Für die Dauer der Einsatzmaßnahmen der Feuerwehr musste die Autobahn gesperrt werden.

Neben den Kräften der Berufsfeuerwehr waren auch die freiwilligen Einheiten aus Ratingen-Mitte, Hösel und Tiefenbroich zum Jahreswechsel im Einsatz.

Im Rettungsdienst kam es zwischen 18:00 Uhr am 31. Dezember 2025 und 08:00 Uhr am 01. Januar 2026 zu insgesamt 33 Alarmierungen. Insgesamt wurden in der 24 Stundenschicht vom 31. Dezember 2025, 08:00 Uhr bis zum 01. Januar 2026, 72 Feuerwehr- und Rettungsdiensteinsätze abgearbeitet.

Die Freiwillige Feuerwehr Ratingen-Mitte verbrachte den Jahreswechsel in den Räumen der Hauptfeuer- und Rettungswache, um schnell auf Einsätze reagieren zu können. Um die Alarmierung und Koordination der Einsätze zu optimieren, wurde die Einsatzzentrale in der Nacht zwischen 22:00 und 02:00 Uhr verstärkt besetzt.

Die Feuerwehr Ratingen dankt allen Einsatzkräften für ihren unermüdlichen Einsatz sowie der Bevölkerung für ihre Rücksichtnahme und Unterstützung während des Jahreswechsels.

