Feuerwehr Ratingen

FW Ratingen: Rauchentwicklung in Lagerhalle durch brennende Fritteuse - drei Personen gerettet

Bild-Infos

Download

Ratingen (ots)

Am Dienstag, 13. Januar 2026, wurde die Feuerwehr Ratingen um 15:02 Uhr zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage in die Straße "Am Rosenbaum" in Ratingen Homberg alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte zeigte sich im Rahmen der Erkundung eine mäßige Rauchentwicklung in einer Lagerhalle des betroffenen Objekts. Noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr hatten sich Personen aus dem Gebäude begeben, jedoch befanden sich noch drei Personen innerhalb der verrauchten Halle. Diese konnten durch Einsatzkräfte schnell ins Freie gebracht und vom Rettungsdienst vorsorglich versorgt werden. Ein Transport in ein Krankenhaus war glücklicherweise nicht erforderlich. Ursache für die Rauchentwicklung war eine brennende Fritteuse, die zu einer starken Rauchentwicklung geführt hatte. Die Feuerwehr konnte das betroffene Gerät schnell ablöschen und eine weitere Ausbreitung des Brandes und der Rauchentwicklung verhindern. Insgesamt waren rund 22 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Ratingen vom Standort Mitte und des Löschzugs Homberg mit sieben Fahrzeugen im Einsatz. Unterstützt wurde die Feuerwehr vom Rettungsdienst der Städte Ratingen und Heiligenhaus sowie der Polizei des Kreises Mettmann. Nach etwa 90 Minuten konnten alle Maßnahmen abgeschlossen und der Einsatz beendet werden. Die Feuerwehr Ratingen bedankt sich für die gute Zusammenarbeit aller Beteiligten und weist erneut auf die Bedeutung von Rauchwarnmeldern und umsichtiges Verhalten im Brandfall hin.

Original-Content von: Feuerwehr Ratingen, übermittelt durch news aktuell