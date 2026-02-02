Feuerwehr Ratingen

FW Ratingen: Beförderung zum städtischen Oberbrandrat

Bild-Infos

Download

Ratingen (ots)

Im Rahmen der Wachübergabe der Kolleginnen und Kollegen wurde heute Erik Heumann durch den Leiter der Feuerwehr, Markus Feier, zum städtischen Oberbrandrat befördert. In einer entsprechend großen Runde wurde damit sein langjähriges Engagement und seine herausragende Arbeit gewürdigt. Wir gratulieren sehr herzlich zu dieser besonderen Anerkennung.

Erik Heumann ist zugleich stellvertretender Amtsleiter der Feuerwehr Ratingen und leitet die Abteilung 1 mit den Fachbereichen Personal, Ausbildung und Rettungsdienst. Seit vielen Jahren setzt er sich mit großem Herz für die Mitarbeitenden der Feuerwehr ein. Das Personal ist für ihn die wichtigste Säule der Organisation, und er sorgt dafür, dass Ausbildung, Betreuung und Unterstützung stets auf höchstem Niveau stattfinden.

Zuvor leitete er jahrelang die Abteilung Technik. Auch heute ist er weiterhin ein wichtiger Baustein dieser Abteilung und unterstützt maßgeblich die technische Weiterentwicklung und Organisation der Feuerwehr.

Die Beförderung spiegelt die Wertschätzung für seine Verdienste wider und unterstreicht seine zentrale Rolle innerhalb der Feuerwehr Ratingen.

Original-Content von: Feuerwehr Ratingen, übermittelt durch news aktuell