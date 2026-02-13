Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (147) Mitteilung über Bedrohung mit Schusswaffe führte zu Polizeieinsatz in Nürnberg

Nürnberg (ots)

Am frühen Freitagabend (13.02.2026) führte die Meldung über einen Mann, der mehrere Personen mit einer Waffe bedroht haben soll, zu einem Polizeieinsatz in der Nürnberger Innenstadt. Die Beamten nahmen schließlich einen 28-jährigen Tatverdächtigen fest.

Gegen 17:40 Uhr ging bei der Einsatzzentrale der mittelfränkischen Polizei ein Notruf ein. Hierbei schilderte ein Zeuge, dass es in der Inneren Cramer-Klett-Straße zu einem Streit gekommen sei. Kurze Zeit später meldete er sich erneut und gab an, nun von einem Mann mit einer Schusswaffe bedroht worden zu sein.

Beim Eintreffen erster alarmierter Streifen der Polizeiwache Rathaus wurde bekannt, dass ein 28-jähriger Deutscher nach einer vorangegangenen verbalen Auseinandersetzung mit teilweise beleidigendem Inhalt seinen Kontrahenten (25, deutsch) sowie zwei Zeugen (26, 47 deutsch) und eine Zeugin (28, deutsch) durch Vorhalten einer Schusswaffe bedroht habe. Anschließend habe sich der 28-Jährige mit seiner 27-jährigen deutschen Begleiterin in einer Wohnung zurückgezogen.

Mit Unterstützung weiterer Streifen der Polizeiinspektionen Nürnberg-Mitte und -Ost sowie des USK Mittelfranken sicherten die Einsatzkräfte den Bereich um das betreffende Mehrfamilienhaus und sperrten den Bereich für den Fahrverkehr.

Da sich der 28-Jährige weigerte, seine Wohnung zu verlassen, zogen die Beamten die Verhandlungsgruppe sowie das SEK hinzu. Im weiteren Verlauf trat die 27-Jährige vor die Wohnungstür, woraufhin sie die Polizisten in Gewahrsam nahmen. Hiergegen wehrte sich die Frau derart, dass eine Beamtin leichte Verletzungen erlitt.

Einige Zeit später stellte sich auch der Tatverdächtige und ließ sich vorläufig festnehmen. Im Zuge einer durch die Ermittlungsrichterin am Amtsgericht Nürnberg angeordneten Wohnungsdurchsuchung konnte die beschriebene Schusswaffe nicht aufgefunden werden.

Der Hintergrund der vorangegangenen Auseinandersetzung sowie deren genauer Tatablauf sind nun zentraler Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Der 28-Jährige muss sich hierbei wegen des Verdachts der Bedrohung und Beleidigung verantworten. Gegen seine 27-jährige Begleiterin wurden unter anderem Ermittlungen wegen des Verdachts des Tätlichen Angriffs auf und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

Erstellt durch: Christian Seiler

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell