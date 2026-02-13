PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelfranken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (147) Mitteilung über Bedrohung mit Schusswaffe führte zu Polizeieinsatz in Nürnberg

Nürnberg (ots)

Am frühen Freitagabend (13.02.2026) führte die Meldung über einen Mann, der mehrere Personen mit einer Waffe bedroht haben soll, zu einem Polizeieinsatz in der Nürnberger Innenstadt. Die Beamten nahmen schließlich einen 28-jährigen Tatverdächtigen fest.

Gegen 17:40 Uhr ging bei der Einsatzzentrale der mittelfränkischen Polizei ein Notruf ein. Hierbei schilderte ein Zeuge, dass es in der Inneren Cramer-Klett-Straße zu einem Streit gekommen sei. Kurze Zeit später meldete er sich erneut und gab an, nun von einem Mann mit einer Schusswaffe bedroht worden zu sein.

Beim Eintreffen erster alarmierter Streifen der Polizeiwache Rathaus wurde bekannt, dass ein 28-jähriger Deutscher nach einer vorangegangenen verbalen Auseinandersetzung mit teilweise beleidigendem Inhalt seinen Kontrahenten (25, deutsch) sowie zwei Zeugen (26, 47 deutsch) und eine Zeugin (28, deutsch) durch Vorhalten einer Schusswaffe bedroht habe. Anschließend habe sich der 28-Jährige mit seiner 27-jährigen deutschen Begleiterin in einer Wohnung zurückgezogen.

Mit Unterstützung weiterer Streifen der Polizeiinspektionen Nürnberg-Mitte und -Ost sowie des USK Mittelfranken sicherten die Einsatzkräfte den Bereich um das betreffende Mehrfamilienhaus und sperrten den Bereich für den Fahrverkehr.

Da sich der 28-Jährige weigerte, seine Wohnung zu verlassen, zogen die Beamten die Verhandlungsgruppe sowie das SEK hinzu. Im weiteren Verlauf trat die 27-Jährige vor die Wohnungstür, woraufhin sie die Polizisten in Gewahrsam nahmen. Hiergegen wehrte sich die Frau derart, dass eine Beamtin leichte Verletzungen erlitt.

Einige Zeit später stellte sich auch der Tatverdächtige und ließ sich vorläufig festnehmen. Im Zuge einer durch die Ermittlungsrichterin am Amtsgericht Nürnberg angeordneten Wohnungsdurchsuchung konnte die beschriebene Schusswaffe nicht aufgefunden werden.

Der Hintergrund der vorangegangenen Auseinandersetzung sowie deren genauer Tatablauf sind nun zentraler Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Der 28-Jährige muss sich hierbei wegen des Verdachts der Bedrohung und Beleidigung verantworten. Gegen seine 27-jährige Begleiterin wurden unter anderem Ermittlungen wegen des Verdachts des Tätlichen Angriffs auf und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

Erstellt durch: Christian Seiler

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelfranken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelfranken
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelfranken
Alle Meldungen Alle
  • 13.02.2026 – 12:49

    POL-MFR: (146) Pkw-Fahrer flüchtete im Rahmen einer Verkehrskontrolle - Zeugen gesucht

    Nürnberg (ots) - In der Nacht auf Freitag (13.02.2026) entzog sich der Fahrer eines Mercedes im Nürnberger Westen einer Polizeikontrolle. Einsatzkräfte nahmen den 36-jährigen Mann im weiteren Verlauf vorläufig fest. Die Polizei leitete mehrere Ermittlungsverfahren ein und bittet um Zeugenhinweise. Gegen 00:50 Uhr wollte eine Streife der Polizeiinspektion ...

    mehr
  • 13.02.2026 – 11:14

    POL-MFR: (145) Kriminalpolizei ermittelt nach Einbruch in Lottoladen - Zeugen gesucht

    Ansbach (ots) - Zwei bislang unbekannte Personen drangen in der Nacht zum Donnerstag (12.02.2026) in ein Geschäft in Ansbach ein. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Die beiden Männer brachen zwischen 00:25 Uhr und etwa 01:05 Uhr die Eingangstür des Lottogeschäfts in der Türkenstraße auf und verschafften sich auf diese Weise Zugang zum ...

    mehr
  • 13.02.2026 – 10:39

    POL-MFR: (144) Renitenter Ladendieb festgenommen

    Nürnberg (ots) - In Nürnberg wehrte sich ein renitenter Ladendieb am Donnerstagnachmittag (12.02.2026) gegen seine Festhaltung. Der 38-Jährige konnte letztlich überwältigt und vorläufig festgenommen werden. Bei der Durchsuchung wurde das Diebesgut gefunden. Gegen 16:30 Uhr hielt sich der Ladendieb in einer Drogerie in der Fürther Straße auf. Der Ladendetektiv des Geschäfts beobachtete, wie der 38-jährige Pole ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren