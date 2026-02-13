PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (144) Renitenter Ladendieb festgenommen

Nürnberg (ots)

In Nürnberg wehrte sich ein renitenter Ladendieb am Donnerstagnachmittag (12.02.2026) gegen seine Festhaltung. Der 38-Jährige konnte letztlich überwältigt und vorläufig festgenommen werden. Bei der Durchsuchung wurde das Diebesgut gefunden.

Gegen 16:30 Uhr hielt sich der Ladendieb in einer Drogerie in der Fürther Straße auf. Der Ladendetektiv des Geschäfts beobachtete, wie der 38-jährige Pole Parfüm und Kosmetikprodukte im Wert von über 500 Euro entwendete und den Kassenbereich passierte, ohne die Waren zu bezahlen.

Als der Ladendetektiv ihn ansprach und festhalten wollte, riss sich der Tatverdächtige los und flüchtete. Eine Angestellte hielt ihn schließlich fest. Der 38-Jährige schlug der Angestellten ins Gesicht. Letztlich gelang es, den Mann bis zum Eintreffen der Polizeistreife unter Kontrolle zu bringen. Bei der anschließenden Durchsuchung des Tatverdächtigen wurde das Diebesgut aufgefunden.

Der 38-Jährige muss sich wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls verantworten. Die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth stellte zudem Haftantrag gegen den Mann.

Erstellt durch: Kai Schmidt / bl

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

