POL-MFR: (143) Hotelzimmer durchwühlt und Angestellten bedroht - Festnahme

Nürnberg (ots)

Am Donnerstagabend (12.02.2026) durchwühlte ein 20-jähriger Hotelgast (rumänisch) mehrere Zimmer in einem Hotel in der Marienstraße und bedrohte einen Angestellten. Er wurde vorläufig festgenommen und dem Haftrichter vorgeführt.

Der 33-jährige Mitarbeiter des Hotels (deutsch) entdeckte den Mann gegen 23:30 Uhr hinter der Rezeption und forderte ihn auf, den Bereich zu verlassen. Statt zu gehen bedrohte der Gast den Angestellten mit einem Deospray und im weiteren Verlauf mit einer abgebrochenen Glasflasche. Während ein anderer Hotelgast die Polizei verständigte, flüchtete der Mitarbeiter in ein Büro. Der 20-Jährige folgte ihm jedoch und bedrohte ihn dort erneut.

Beamte des USK-Mittelfranken, die kurz nach dem Notruf am Hotel eintrafen, konnten den Mann vorläufig festnehmen. Noch während der Maßnahmen meldeten sich weitere Gäste, deren Zimmer der Mann zuvor geöffnet und durchwühlt hatte.

Die Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte hat die Ermittlungen wegen Bedrohung, Sachbeschädigung und versuchter gefährlicher Körperverletzung aufgenommen. Die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth stellt Haftantrag gegen den 20-Jährigen. Er wird dem Ermittlungsrichter zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt.

Erstellt durch: Oliver Trebing / bl

