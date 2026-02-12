PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (142) Zeugenaufruf nach Körperverletzung - Polizei sucht Geschädigten und weitere Zeugen

Erlangen (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (08.02.2026) kam es in der Nürnberger Straße zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Die Kriminalpolizei Erlangen sucht den unbekannten Geschädigten sowie mögliche Zeugen.

Gegen 04:30 Uhr beleidigte ein 18-jähriger Mann (pakistanisch) einen noch unbekannten Passanten und schlug mehrfach auf ihn ein. Während Zeugen den Polizeinotruf verständigten, verließ das Opfer, noch bevor die alarmierten Beamten der Polizeiinspektion Erlangen-Stadt an der Einsatzstelle eintrafen den Tatort.

Die Beamten nahmen den Tatverdächtigen vorläufig fest und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung gegen ihn ein.

Das Fachkommissariat der Kriminalpolizei Erlangen führt nun die weiteren Ermittlungen. Die Beamten bitten die geschädigte männliche Person sowie Zeugen sich beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112 3333 zu melden.

Erstellt durch: Oliver Trebing / bl

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

