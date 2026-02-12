Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (142) Zeugenaufruf nach Körperverletzung - Polizei sucht Geschädigten und weitere Zeugen

Erlangen (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (08.02.2026) kam es in der Nürnberger Straße zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Die Kriminalpolizei Erlangen sucht den unbekannten Geschädigten sowie mögliche Zeugen.

Gegen 04:30 Uhr beleidigte ein 18-jähriger Mann (pakistanisch) einen noch unbekannten Passanten und schlug mehrfach auf ihn ein. Während Zeugen den Polizeinotruf verständigten, verließ das Opfer, noch bevor die alarmierten Beamten der Polizeiinspektion Erlangen-Stadt an der Einsatzstelle eintrafen den Tatort.

Die Beamten nahmen den Tatverdächtigen vorläufig fest und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung gegen ihn ein.

Das Fachkommissariat der Kriminalpolizei Erlangen führt nun die weiteren Ermittlungen. Die Beamten bitten die geschädigte männliche Person sowie Zeugen sich beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112 3333 zu melden.

