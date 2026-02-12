PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (139) Einbruch in Friseursalon - Tatverdächtiger ermittelt

Nürnberg (ots)

Wie in der Meldung 50 berichtet, brach am 18. Januar 2026 ein Unbekannter in einen Friseursalon in der Nürnberger Südstadt ein und entwendete Bargeld. Nun ist es der Kriminalpolizei gelungen, einen Tatverdächtigen zu ermitteln.

Gegen 22:30 Uhr (18.01.2026) verschaffte sich der Täter gewaltsam Zugang zum Friseursalon in der Gibitzenhofstraße. Im Innenbereich entwendete er eine Spardose mit Bargeld.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte am Tatort eine Spurensicherung durch und sicherte DNA-Spuren. Die weiteren Ermittlungen wurden durch das Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei geführt.

Die Beamten konnten inzwischen anhand der gesicherten DNA einen Tatverdächtigen ermitteln. Es handelt sich um einen 42-jährigen Deutschen. Die Beamten prüfen derzeit, ob er auch für andere Einbrüche in Friseursalons im Nürnberger Stadtgebiet verantwortlich ist.

Erstellt durch: Kai Schmidt / mc

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

