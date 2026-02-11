PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelfranken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (137) Angebliche Goldhändler betrogen Kunden und lösten danach das Geschäft auf - Kriminalpolizei richtet sich mit Warnhinweisen an die Bevölkerung

Ansbach (ots)

Seit Anfang Februar 2026 erstatteten mehrere Geschädigte Anzeige, da sie Edelmetalle bei einem Händler im Ansbacher Stadtgebiet verkauften und den vereinbarten Ankaufspreis nicht vollständig erhielten. Inzwischen scheint das Geschäft leer zu stehen. Die Ansbacher Kriminalpolizei ermittelt und warnt vor unseriösen Edelmetallhändlern.

Seit einigen Tagen ermittelt das für Wirtschafts- und Vermögenskriminalität zuständige Fachkommissariat der Kripo Ansbach in mehreren Fällen wegen des Verdachts des Betrugs. Die jeweiligen Geschädigten wurden durch einen Flyer auf einen An- und Verkaufsladen für Edelmetalle in der Triesdorfer Straße aufmerksam. In der Folge suchten sie das Geschäft auf, um dort Gold und Silber im Gesamtwert von über 100.000 Euro in Zahlung zu geben. Teilweise erhielten die Personen eine Anzahlung, der Restbetrag wurde per Überweisung in Aussicht gestellt. Das Geld wurde jedoch nie gezahlt. Stattdessen vertrösteten die angeblichen Goldhändler ihre Kunden mit Ausreden. Inzwischen scheint das Geschäft geschlossen zu sein.

   - Die Ermittler warnen vor betrügerischen Edelmetallhändlern und 
     richten sich mit folgenden Hinweisen an die Bevölkerung:
   - Wenn Sie beabsichtigen, Gold oder Silber zu verkaufen, wenden 
     Sie sich hierfür an seriöse Händler. Hierbei sollten Sie bereits
     im Vorfeld im Internet nach einem geeigneten Geschäft suchen und
     sich auf Kunden- oder Bewertungsportalen über dieses 
     informieren.
   - Ziehen Sie eine Vertrauensperson hinzu, die Sie auch zum 
     Verkaufsgespräch begleitet. So können Sie gemeinsam feststellen,
     ob die Gesamtumstände vertrauenswürdig sind.
   - Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen und zum Verkauf 
     drängen.
   - Wenden Sie sich an die Polizei, falls Sie den Verdacht haben, 
     einem Betrug zum Opfer gefallen zu sein.

Erstellt durch: Christian Seiler / mc

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelfranken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelfranken
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelfranken
Alle Meldungen Alle
  • 11.02.2026 – 11:07

    POL-MFR: (136) Auf frischer Tat ertappt - Mutmaßliche Diebe festgenommen

    Nürnberg (ots) - Zwei Männer stehen im Verdacht, am Mittwochmorgen (11.02.2026) unberechtigt ein Firmengelände in Nürnberg betreten zu haben. Als die Polizei die flüchtenden Tatverdächtigen festnahm, leistete einer von ihnen Widerstand. Der Inhaber der Firma erhielt eine Benachrichtigung von seiner Überwachungsanlage. Als er sah, dass sich zwei ihm unbekannte ...

    mehr
  • 11.02.2026 – 10:32

    POL-MFR: (135) Unbekannte besprühten Straßenbahn - Polizei sucht Zeugen

    Nürnberg (ots) - Bislang unbekannte Täter haben am Dienstagabend (10.02.2026) eine abgestellte Straßenbahn mit einem großflächigen Graffiti beschmiert. Die Polizei sucht Zeugen. Gegen 22:30 Uhr stellte der Fahrer der Straßenbahn fest, dass diese in der Abstellanlage in der Tristanstraße großflächig besprüht wurde. Der oder die Täter konnten unerkannt vom ...

    mehr
  • 11.02.2026 – 09:42

    POL-MFR: (134) Person auf Autobahn erfasst - Unfallfahrer gesucht

    Erlangen (ots) - Bei einem schweren Verkehrsunfall am Sonntagmorgen (08.02.2026) auf der Autobahn A3 an der Anschlussstelle Höchstadt-Ost in Fahrtrichtung Würzburg wurde eine Person von einem Kleintransporter erfasst und von einem weiteren bislang unbekannten Fahrzeug überrollt. Die Verkehrspolizei Erlangen sucht nun den noch unbekannten Unfallfahrer. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand stellte ein Mann seinen VW ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren