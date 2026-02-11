PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (136) Auf frischer Tat ertappt - Mutmaßliche Diebe festgenommen

Nürnberg (ots)

Zwei Männer stehen im Verdacht, am Mittwochmorgen (11.02.2026) unberechtigt ein Firmengelände in Nürnberg betreten zu haben. Als die Polizei die flüchtenden Tatverdächtigen festnahm, leistete einer von ihnen Widerstand.

Der Inhaber der Firma erhielt eine Benachrichtigung von seiner Überwachungsanlage. Als er sah, dass sich zwei ihm unbekannte Männer auf dem Gelände seines Autorecyclinghofs in der Daimlerstraße aufhielten, verständigte er gegen 02:15 Uhr die Polizei. Alarmierte Streifen der Polizeiinspektion Nürnberg-West und zivile Beamte nahmen die flüchtigen mutmaßlichen Diebe vorläufig fest. Einer der Männer leistete bei der Festnahme Widerstand und verletzte drei Polizisten. Der zweite Mann, ein 29-jähriger Deutscher, konnte widerstandslos festgenommen werden.

Inzwischen hat das zuständige Kommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei die weiteren Ermittlungen übernommen. Neben der Aufklärung der Tat selbst, gilt es derzeit die Identität des zweiten Tatverdächtigen zu klären. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth werden die beiden mutmaßlichen Diebe dem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Nürnberg vorgeführt, der über die Haftfrage entscheidet. Die beiden Männer müssen sich nun wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls strafrechtlich verantworten.

Erstellt durch: Kai Schmidt / mc

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

