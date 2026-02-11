PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelfranken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (133) Stuhl aus dem Fenster geworfen - Zeugen gesucht

Nürnberg (ots)

Bereits am Mittwochmorgen, dem 04. Februar 2026, warf ein Schüler in Nürnberg einen Stuhl aus dem dritten Stock seiner Schule. Dadurch wäre beinahe eine Passantin getroffen worden, die auf dem Gehweg lief. Die Polizei sucht diese Frau.

Der 16-jährige Schüler (deutsch) warf den Stuhl gegen 09:45 Uhr aus dem Fenster im dritten Obergeschoss der Mittelschule in der Scharrerstraße. Zeugen teilten der Polizei mit, dass sich zum Zeitpunkt des Geschehens eine derzeit noch unbekannte Frau an den Fahrradständern vor der Schule aufhielt. Der Stuhl landete neben ihr auf dem Gehweg. Trotz aller Bemühungen der Nürnberger Kriminalpolizei konnte die gesuchte Frau bisher noch nicht ausfindig gemacht werden.

Die Beamten bitten Zeugen, die sachdienliche Angaben zu diesem Vorfall machen können, sich zu melden. Insbesondere wird darum gebeten, dass sich die Frau, die sich zur Tatzeit am Fahrradständer aufhielt, unter der Rufnummer 0911 2112 - 3333 bei der Polizei meldet.

Erstellt durch: Kai Schmidt / mc

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelfranken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelfranken
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelfranken
Alle Meldungen Alle
  • 10.02.2026 – 16:23

    POL-MFR: (132) Brand eines Sattelaufliegers auf der A3 - Vollsperrung

    Heßdorf (ots) - Am heutigen Dienstagnachmittag (10.02.2026) geriet der Sattelauflieger eines 40-Tonners auf der A3 bei Heßdorf in Brand. Im Zuge der Lösch- und Bergungsarbeiten ist die Autobahn in Fahrtrichtung Würzburg voll gesperrt. Die Sperrung wird sich noch mehrere Stunden hinziehen. Gegen 14:15 Uhr bemerkte der 62-jährige Fahrer (slowakisch) einer ...

    mehr
  • 10.02.2026 – 14:06

    POL-MFR: (131) Spielerbus beschmiert - Zeugen gesucht

    Bad Windsheim (ots) - Am 31.01.2026 (Samstagabend) besprühten Unbekannte in Bad Windsheim einen Bus des FC St. Pauli. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise. Der Fahrer parkte den Bus gegen 22:00 Uhr im Bereich der Erkenbrechtallee. Eine Zeugin beobachtete kurz darauf, dass sich mehrere bislang unbekannte Personen an dem Fahrzeug zu schaffen machten und den Schriftzug "FCN" an den Bus sprühten. Als ...

    mehr
  • 10.02.2026 – 10:40

    POL-MFR: (130) Geschäftseinbrüche im Stadtgebiet - Zeugenaufruf

    Nürnberg (ots) - Im Zeitraum von Samstagabend (07.02.2026) bis Montagnachmittag (09.02.2026) brachen Unbekannte in zwei gewerbliche Objekte in Nürnberg ein. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise. Am Dianaplatz verschafften sich der oder die Unbekannten gewaltsam Zutritt zu einem Geschäft und entwendeten Bargeld in dreistelliger Höhe. In der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren