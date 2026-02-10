Polizeipräsidium Mittelfranken
POL-MFR: (132) Brand eines Sattelaufliegers auf der A3 - Vollsperrung
Heßdorf (ots)
Am heutigen Dienstagnachmittag (10.02.2026) geriet der Sattelauflieger eines 40-Tonners auf der A3 bei Heßdorf in Brand. Im Zuge der Lösch- und Bergungsarbeiten ist die Autobahn in Fahrtrichtung Würzburg voll gesperrt. Die Sperrung wird sich noch mehrere Stunden hinziehen.
Gegen 14:15 Uhr bemerkte der 62-jährige Fahrer (slowakisch) einer Sattelzugmaschine während der Fahrt in Richtung Würzburg einen Brand an seinem Sattelauflieger. Er lenkte den 40-Tonner auf der A3 zwischen den Anschlussstellen Erlangen-West und Höchstadt-Ost auf den Seitenstreifen und kuppelte den Auflieger ab.
Der Lkw war mit rund 20 Tonnen Maltodextrin in Granulatform beladen. Nach ersten Erkenntnissen dürfte ein geplatzter Reifen des Aufliegers ursächlich für den Brand gewesen sein. Die Feuerwehr brachte das Feuer schnell unter Kontrolle, dennoch brannte der Anhänger vollständig aus. Der Fahrer blieb unverletzt.
Für die Dauer der Lösch- und Bergungsarbeiten musste die A3 in Fahrtrichtung Würzburg gesperrt werden. Die Sperrung wird voraussichtlich noch bis in die Abendstunden andauern (Stand: 16:00 Uhr). Die Beamten der Verkehrspolizei Erlangen haben die Ermittlungen aufgenommen. Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Autobahnmeisterei Erlangen unterstützen die Maßnahmen vor Ort.
