Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (132) Brand eines Sattelaufliegers auf der A3 - Vollsperrung

Heßdorf (ots)

Am heutigen Dienstagnachmittag (10.02.2026) geriet der Sattelauflieger eines 40-Tonners auf der A3 bei Heßdorf in Brand. Im Zuge der Lösch- und Bergungsarbeiten ist die Autobahn in Fahrtrichtung Würzburg voll gesperrt. Die Sperrung wird sich noch mehrere Stunden hinziehen.

Gegen 14:15 Uhr bemerkte der 62-jährige Fahrer (slowakisch) einer Sattelzugmaschine während der Fahrt in Richtung Würzburg einen Brand an seinem Sattelauflieger. Er lenkte den 40-Tonner auf der A3 zwischen den Anschlussstellen Erlangen-West und Höchstadt-Ost auf den Seitenstreifen und kuppelte den Auflieger ab.

Der Lkw war mit rund 20 Tonnen Maltodextrin in Granulatform beladen. Nach ersten Erkenntnissen dürfte ein geplatzter Reifen des Aufliegers ursächlich für den Brand gewesen sein. Die Feuerwehr brachte das Feuer schnell unter Kontrolle, dennoch brannte der Anhänger vollständig aus. Der Fahrer blieb unverletzt.

Für die Dauer der Lösch- und Bergungsarbeiten musste die A3 in Fahrtrichtung Würzburg gesperrt werden. Die Sperrung wird voraussichtlich noch bis in die Abendstunden andauern (Stand: 16:00 Uhr). Die Beamten der Verkehrspolizei Erlangen haben die Ermittlungen aufgenommen. Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Autobahnmeisterei Erlangen unterstützen die Maßnahmen vor Ort.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

