POL-MFR: (130) Geschäftseinbrüche im Stadtgebiet - Zeugenaufruf

Im Zeitraum von Samstagabend (07.02.2026) bis Montagnachmittag (09.02.2026) brachen Unbekannte in zwei gewerbliche Objekte in Nürnberg ein. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.

Am Dianaplatz verschafften sich der oder die Unbekannten gewaltsam Zutritt zu einem Geschäft und entwendeten Bargeld in dreistelliger Höhe.

In der Pirckheimerstraße drangen die Unbekannten über ein Fenster in eine Gaststätte ein und entwendeten hier ebenfalls Bargeld im niedrigen dreistelligen Bereich.

In beiden Fällen benutzten die unbekannten Täter einen Stein, um in die Objekte zu gelangen.

Der Sachschaden beläuft sich bei beiden Einbrüchen insgesamt auf knapp 2.000 Euro.

Der Kriminaldauerdienst führte an den Tatorten eine Spurensicherung durch. Die weiteren Ermittlungen übernimmt das Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei. Die Beamten prüfen insbesondere einen Zusammenhang der beiden Taten. Personen, die im Tatzeitraum auffällige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 - 3333 beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken zu melden.

