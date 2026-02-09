Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (127) Nach Streit auf Rolltreppe geschlagen - Zeugen gesucht

Nürnberg (ots)

Am Samstagabend (07.02.2026) gerieten eine dreiköpfige Personengruppe und ein 36-jähriger Mann in der Königstorpassage aneinander. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Gegen 19:30 Uhr gerieten drei bislang unbekannte junge Männer mit einem 36-jährigen Mann (lettisch) in einen Streit. Hierbei wurde der Mann von den dreien mit Fäusten geschlagen und stürzte auf der Rolltreppe. Er wurde leicht verletzt. Über die Tätergruppe ist bislang lediglich bekannt, dass es sich um drei junge Männer handelt. Eine umgehend eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg.

Die Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte ermittelt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Die Beamten bitten Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Flüchtigen geben können, sich unter der Telefonnummer 0911 2112-0 zu melden.

Erstellt durch: Oliver Trebing / mc

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell