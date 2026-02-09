PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelfranken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (125) Großangelegter Betrug bei Deutsch- und Einbürgerungstests - Ermittlungserfolg der Nürnberger Kriminalpolizei

Nürnberg (ots)

Seit Oktober 2025 führt das Kommissariat 43 des Kriminalfachdezernats 4 in Nürnberg in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth Ermittlungen gegen mehrere Tatverdächtige. Sie stehen im Verdacht, Deutsch- und Einbürgerungstests für Personen durchgeführt zu haben, die hierzu selbst nicht in der Lage waren. Den Ermittlern ist es inzwischen gelungen, mehrere Fälle aufzudecken und Tatverdächtige festzunehmen.

Bereits in der Vergangenheit wurden Ermittlungsverfahren wegen gefälschter Sprachzertifikate geführt. Im Oktober 2025 gelang es den Beamten, einem sogenannten Vermittler auf die Spur zu kommen. Dieser verkaufte keine gefälschten Sprachzertifikate mehr, sondern schickte Personen, die als Stellvertreter bezeichnet werden, zur Prüfung. Diese sprachen so gut Deutsch, dass sie die Prüfung für die "Kunden" des Vermittlers erfolgreich ablegen konnten. Hierzu legten sie den Prüfern gefälschte Dokumente mit dem Bild des Stellvertreters und den Personalien des "Kunden" vor. Den Prüfern war es somit nicht möglich, den Schwindel zu durchschauen. Im Anschluss stellten die Prüfer ein entsprechend echtes Zertifikat aus, das den jeweiligen Behörden dann für die Ausstellung einer Aufenthaltserlaubnis oder für die Einbürgerung vorgelegt wurde. Für die Organisation der Prüfung mussten die Auftraggeber Beträge zwischen 2.500 und 6.000 Euro bezahlen.

Dieses Phänomen ist als sogenannter "Stellvertreterbetrug" bekannt und tritt auch bei anderen Prüfungsformen, wie der Theorieprüfung für den Führerschein, auf. Dabei organisiert der Vermittler "Stellvertreter", die die Prüfung für ihre Kunden ablegen.

Aufgrund ihrer intensiven und akribischen Ermittlungen stellten die Beamten fest, dass der Vermittler seine "Stellvertreter" hauptsächlich in Nordrhein-Westfalen rekrutierte. Bei dem in Nürnberg tätigen Vermittler handelt es sich um einen 39-jährigen Iraker.

Im Rahmen verdeckter operativer Maßnahmen konnte im Januar 2026 ein 22-jähriger Deutscher noch während seiner Stellvertreterprüfung im Prüfungsraum festgenommen werden. Bei den anschließenden Durchsuchungen in Nürnberg und Hamm (Nordrhein-Westfalen) wurden zahlreiche Datenträger, gefälschte Aufenthaltstitel und Sprachtests sowie eine große Menge Bargeld und eine geringe Menge Betäubungsmittel gefunden. Der Vermittler und der auf frischer Tat festgenommene Stellvertreter wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth dem Ermittlungsrichter vorgeführt, der gegen beide Personen Untersuchungshaftbefehle erließ.

Eine andere ermittelnde Dienststelle fand heraus, dass sich im Dezember 2025 etwa 20 Stellvertreter aus Nordrhein-Westfalen auf dem Weg zu einer Sprachschule zur Durchführung von Sprachtests befanden. In einem Prüfungsraum konnten letztlich tatsächlich zehn Personen festgestellt werden, die gerade dabei waren, die Prüfung unter falschen Personalien abzulegen.

Die Ermittlungen zu weiteren Vermittlern, Stellvertretern und Kunden dauern weiter an und erstrecken sich auf das gesamte Bundesgebiet. Ersten Erkenntnissen aus den bei der Durchsuchung gesicherten Beweismitteln zufolge gehen die Beamten von einer hohen zweistelligen Anzahl weiterer Ermittlungsverfahren aus.

Erstellt durch: Kai Schmidt / mc

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelfranken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelfranken
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelfranken
Alle Meldungen Alle
  • 08.02.2026 – 11:37

    POL-MFR: (124) Zeugenaufruf nach Einbruch in Gaststätte

    Nürnberg (ots) - Von Freitag (06.02.2026) auf Samstag (07.02.2026) drangen unbekannte Täter in ein Restaurant im Nürnberger Westen ein und entwendeten Bargeld. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet und Zeugenhinweise. Die Unbekannten verschafften sich zwischen 21:30 Uhr (Fr) und 10:45 (Sa) Uhr gewaltsam Zugang zu einer Gaststätte in der Adam-Klein-Straße. Im Innenraum brachen sie mehrere Geldspielautomaten auf und ...

    mehr
  • 08.02.2026 – 11:33

    POL-MFR: (123) Diebstahl eines Pkw - Zeugen gesucht

    Nürnberg/Roth (ots) - In der Nacht von Samstag (07.02.2026) auf Sonntag (08.02.2026) entwendete ein Unbekannter einen Pkw in der Nürnberger Südstadt. Kurze Zeit später stellten Beamte der Polizeiinspektion Roth das Auto sicher. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen. Die Geschädigte parkte gegen 23:30 Uhr (Sa) ihren Pkw auf einem Parkplatz in der Vogelweiherstraße in Nürnberg. Gegen 01:30 Uhr (So) bemerkte die Frau, dass ...

    mehr
  • 08.02.2026 – 11:22

    POL-MFR: (122) Einbruch in Reihenhaus - Zeugen gesucht

    Erlangen (ots) - Am Samstagabend (07.02.2026) brachen unbekannte Täter in ein Wohnhaus im Erlanger Gemeindeteil Tennenlohe ein. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet Zeugen um Hinweise. Die Unbekannten verschafften sich im Zeitraum von 18:45 Uhr bis 23:45 Uhr über die Terrassentür gewaltsam Zutritt zu einem Reihenhaus in der Straße `Böhmlach`. Im Gebäude durchwühlten sie mehrere Schränke und entwendeten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren