Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung

Halver / Kierspe (ots)

1. Messstelle

Ort Kierspe, Kölner Straße Zeit 05.02.2026, 05:45 Uhr bis 08:35 Uhr Art der Messung: Radar Gemessene Fahrzeuge 669 Verwarngeldbereich 25 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 5 Anzahl der Fahrverbote 1 Höchster Messwert 84 km/h 50 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart Lkw Zulassungsbehörde HA

2. Messstelle

Ort Halver,Oberbrügge-Ehringhausen, Heerstraße Zeit 05.02.2026, 09:25 Uhr bis 10:35 Uhr Art der Messung: Radar Gemessene Fahrzeuge 143 Verwarngeldbereich 1 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 0 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 67 km/h 50 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart Lkw Zulassungsbehörde RS (lubo)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

