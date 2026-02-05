Menden (ots) - Ein Mendener (23) steht im Verdacht gestern Abend eine Betonwand mit Graffiti besprüht zu haben. Zeugen informierten die Polizei über den Verdächtigen an der Fußgängerunterführung der Westtangente. Die Beamten erwischten ihn auf frischer Tat, woraufhin er zu Fuß davon rannte, allerdings von den Polizisten eingeholt und festgehalten werden konnte. Die Beamten stellten die Sprühdosen des mutmaßlichen ...

mehr