Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung
Halver / Kierspe (ots)
1. Messstelle
Ort Kierspe, Kölner Straße Zeit 05.02.2026, 05:45 Uhr bis 08:35 Uhr Art der Messung: Radar Gemessene Fahrzeuge 669 Verwarngeldbereich 25 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 5 Anzahl der Fahrverbote 1 Höchster Messwert 84 km/h 50 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart Lkw Zulassungsbehörde HA
2. Messstelle
Ort Halver,Oberbrügge-Ehringhausen, Heerstraße Zeit 05.02.2026, 09:25 Uhr bis 10:35 Uhr Art der Messung: Radar Gemessene Fahrzeuge 143 Verwarngeldbereich 1 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 0 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 67 km/h 50 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart Lkw Zulassungsbehörde RS (lubo)
