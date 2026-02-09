PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (126) Körperliche Auseinandersetzung in Gibitzenhof - Zeugen gesucht

Nürnberg (ots)

Am Freitagnachmittag (06.02.2026) kam es im Nürnberger Stadtteil Gibitzenhof zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der ein Mann verletzt wurde. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Gegen 14:50 Uhr gingen bei der Einsatzzentrale der mittelfränkischen Polizei mehrere Mitteilungen über eine Schlägerei in der Straßburger Straße ein. Eine alarmierte Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd traf vor Ort auf einen verletzten 46-jährigen Mann (bulgarisch).

Nach bisherigen Erkenntnissen griff ein bislang unbekannter Täter den 46-Jährigen aus ungeklärten Gründen an, schlug sowie trat auf ihn ein. Rettungskräfte versorgten den Geschädigten zunächst vor Ort und brachten ihn anschließend zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus. Dieses konnte er nach kurzer Zeit wieder verlassen.

Zum Täter ist bislang lediglich bekannt, dass es sich um einen Mann handelt. Eine umgehend eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg.

Die Polizeiinspektion Nürnberg-Süd ermittelt unter anderem wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0911 9482 0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

