POL-MFR: (129) Versammlungsgeschehen in der Nürnberger Innenstadt am 09.02.2026

Nürnberg (ots)

Die Nürnberger Innenstadt stand am Montagabend (09.02.2026) erneut im Zeichen mehrerer politischer Versammlungen. Zahlreiche Polizeibeamte waren im Einsatz, um ein Aufeinandertreffen der verschiedenen politischen Lager zu verhindern und für einen ordnungsgemäßen Ablauf der Versammlungen zu sorgen.

Gegen 18:30 Uhr versammelten sich im Bereich des Hallplatzes rund 60 Personen zu einer Demonstration unter dem Motto "Rechtsstaat statt Linksstaat - NGO-Komplex zerschlagen". In der Spitze kamen in unmittelbarer Nähe zu mehreren angezeigten Gegenprotesten rund 150 Personen zusammen.

Gegen 19:15 Uhr starteten die Teilnehmer der erstgenannten Versammlung einen Demonstrationszug, der sich auf der angemeldeten Wegstrecke durch die Nürnberger Innenstadt bewegte. Ein Großteil der Gegendemonstranten beteiligte sich ebenfalls an angemeldeten Aufzügen.

Ab 19:20 Uhr ließen sich Aktivisten entlang der Aufzugstrecke am Bahnhofsplatz und am Frauentorgraben nieder, um den Aufzug zu blockieren. Im weiteren Verlauf kam es auch in der Färberstraße und schließlich in der Königstraße zu mehreren Sitzblockaden der Gegendemonstranten. Die Einsatzleitung der Polizei wertete diese Blockaden als Versammlungen, die in den meisten Fällen umlaufen werden konnten. Soweit ein Umlaufen nicht mehr möglich war, wurden die Versammlungen beschränkt. Da die Teilnehmer dieser Aufforderung nicht nachkamen, musste unmittelbarer Zwang angewendet werden, wodurch die Blockaden schließlich umlaufen werden konnten. In einem Fall trat ein Teilnehmer des Gegenprotests gegen einen Beamten und widersetzte sich den polizeilichen Maßnahmen. Der Beamte wurde nicht verletzt. Hier wird wegen des Verdachts des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt. In diesem Zusammenhang kam es zu einem Versuch der Gefangenenbefreiung, der von den Einsatzkräften unterbunden wurde.

Nachdem der Aufzug zum Hallplatz zurückgekehrt war, wurde die Versammlung nach einer Abschlusskundgebung gegen 21:30 Uhr beendet.

Unter der Leitung der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte waren zahlreiche Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Zentrale Einsatzdienste Mittelfranken, der Bayerischen Bereitschaftspolizei, der Nürnberger Verkehrspolizei sowie der Kriminalpolizei Nürnberg im Einsatz.

