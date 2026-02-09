Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (128) Mehrere Verletzte nach Verkehrsunfall bei Penzenhofen

Am Montagmorgen (09.02.2026) kam es zwischen Penzenhofen und Weinhof (Lkrs. Nürnberger Land) zu einem Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen. Zwei Personen zogen sich leichte Verletzungen zu, ein Fahrer wurde schwer verletzt.

Eine 61-jährige Audi-Fahrerin (deutsch) war gegen 07:50 Uhr auf der Staatsstraße 2239 von Altdorf kommend in Richtung Penzenhofen unterwegs. Zwischen Weinhof und Penzenhofen geriet sie aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn.

Zur gleichen Zeit fuhren drei Fahrzeuge auf der Gegenfahrbahn. Das erste Fahrzeug touchierte die Audi-Fahrerin, mit dem zweiten kam es zum Frontalzusammenstoß. Der 46-jährige Skoda-Fahrer (deutsch) wurde schwer verletzt. Auch das Fahrzeug eines dahinter fahrenden 67-jährigen Opel-Fahrers (deutsch) wurde in den Unfall verwickelt. Er wurde leicht verletzt. Die 61-jährige Audi-Fahrerin und die beiden verletzten Pkw-Fahrer wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Streifen der Polizeiinspektion Altdorf nahmen den Unfall auf. Die alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehren Winkelhaid und Altenthann sperrten die Staatsstraße 2239 und leiteten den Verkehr ab. Die Räum- und Bergungsarbeiten dauerten mehrere Stunden an, sind inzwischen jedoch abgeschlossen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft unterstützte ein Gutachter die Ermittlungen, um den genauen Unfallhergang zu klären.

