Polizeipräsidium Mittelfranken
POL-MFR: (131) Spielerbus beschmiert - Zeugen gesucht
Bad Windsheim (ots)
Am 31.01.2026 (Samstagabend) besprühten Unbekannte in Bad Windsheim einen Bus des FC St. Pauli. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.
Der Fahrer parkte den Bus gegen 22:00 Uhr im Bereich der Erkenbrechtallee. Eine Zeugin beobachtete kurz darauf, dass sich mehrere bislang unbekannte Personen an dem Fahrzeug zu schaffen machten und den Schriftzug "FCN" an den Bus sprühten. Als verständigte Streifen der Polizeiinspektion Bad Windsheim vor Ort eintrafen, waren die Personen bereits in Richtung Innenstadt geflüchtet. Umgehend veranlasste Fahndungsmaßnahmen führten nicht zur Festnahme der Flüchtigen.
Inzwischen hat das für derartige Delikte zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei die weiteren Ermittlungen übernommen. Die Beamten bitten Zeugen, die sachdienliche Angaben zu den Tätern oder deren Fluchtweg machen können, sich zu melden. Unter der Rufnummer 0911 2112-3333 nimmt der Kriminaldauerdienst rund um die Uhr Hinweise entgegen.
