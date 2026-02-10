PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (131) Spielerbus beschmiert - Zeugen gesucht

Bad Windsheim (ots)

Am 31.01.2026 (Samstagabend) besprühten Unbekannte in Bad Windsheim einen Bus des FC St. Pauli. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Der Fahrer parkte den Bus gegen 22:00 Uhr im Bereich der Erkenbrechtallee. Eine Zeugin beobachtete kurz darauf, dass sich mehrere bislang unbekannte Personen an dem Fahrzeug zu schaffen machten und den Schriftzug "FCN" an den Bus sprühten. Als verständigte Streifen der Polizeiinspektion Bad Windsheim vor Ort eintrafen, waren die Personen bereits in Richtung Innenstadt geflüchtet. Umgehend veranlasste Fahndungsmaßnahmen führten nicht zur Festnahme der Flüchtigen.

Inzwischen hat das für derartige Delikte zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei die weiteren Ermittlungen übernommen. Die Beamten bitten Zeugen, die sachdienliche Angaben zu den Tätern oder deren Fluchtweg machen können, sich zu melden. Unter der Rufnummer 0911 2112-3333 nimmt der Kriminaldauerdienst rund um die Uhr Hinweise entgegen.

Erstellt durch: Christian Seiler

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

