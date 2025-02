POL-PDWIL: Weinberg in der "Erdener Bußlay" beschädigt, Zeugen gesucht

Jünkerath (ots) - Derzeit findet ein Polizeieinsatz an der Realschule Plus und Grundschule in Jünkerath statt. Die Schulleitung der Realschule Plus in Jünkerath informierte die Polizei am heutigen Morgen, dem 24. Februar, über eine telefonische Bombendrohung, die auf dem Anrufbeantworter der Schule eingesprochen wurde. Zum Zeitpunkt der Mitteilung befanden sich noch keine Schüler im Schulgebäude. Die Polizei ...

